Vremenska prognoza: Danas oblačno s kišom, ponegdje moguć snijeg

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći slaba kiša je moguća u nižim, a snijeg u višim područjima centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

Očekivane vremenske prilike će donijeti umjerene biometeorološke poteškoće osjetljivijim osobama. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremene padavine tokom noći, posebno kišu u nižim i snijeg u višim predjelima centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne, moglo bi uzrokovati pojačane tegobe kod hroničnih bolesnika, naročito osoba s respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima. Niže dnevne temperature, koje će se kretati od 4 do 10 °C, a na jugu do 14 °C, u kombinaciji sa slabim istočnim i sjeveroistočnim vjetrom, mogu doprinijeti osjećaju hladnoće i pojavi zglobno-mišićnih bolova. Meteoropati bi mogli osjetiti blagu nervozu, umor ili pad koncentracije. Preporučuje se slojevito odijevanje i umjerena fizička aktivnost.

