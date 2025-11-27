Vremenska prognoza: Danas oblačno sa kišom i susnježicom

Arnela Šiljković - Bojić
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Vremenska prognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme. U nižim područjima Bosne očekuje se kiša ili susnježica, a u višim snijeg. U Hercegovini povremeno sa slabom kišom. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, na jugu zemlje do 11 °C.

Hladno vrijeme praćeno padavinama i umjerenim sjevernim strujanjem, kod većine populacije usloviće lošije raspoloženje, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se odjenuti prilikom boravka na otvorenom, saopćeno je iz FHMZ.

