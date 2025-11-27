Vremenska prognoza: Danas oblačno sa kišom i susnježicom

Vremenska prognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme. U nižim područjima Bosne očekuje se kiša ili susnježica, a u višim snijeg. U Hercegovini povremeno sa slabom kišom. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, na jugu zemlje do 11 °C.