Vremenska prognoza: Danas oblačno uz temperature do 15 stepeni

Vremenska prognoza
Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne po kotlinama će biti magle. Povremeno slaba kiša će padati uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. Jače padavine koje dolaze sa zapada se očekuju tokom noći na petak. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C.
Biometeorološke prilike biće umjereno nepovoljne. Oblačno vrijeme, magla u kotlinama i povremena kiša mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati umor, glavobolju i manjak koncentracije. Južni vjetar može pojačati nervozu i razdražljivost. Hronični bolesnici, posebno respiratorni i reumatičari, mogli bi imati pojačane tegobe. Preporučuje se umjeren tempo aktivnosti i boravak u toplom, suhom prostoru, saopćeno je iz FHMZ.