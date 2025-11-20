Vremenska prognoza: Danas oblačno uz temperature do 15 stepeni

Vremenska prognoza

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne po kotlinama će biti magle. Povremeno slaba kiša će padati uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. Jače padavine koje dolaze sa zapada se očekuju tokom noći na petak. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C.