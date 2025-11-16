Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok je u pojedinim kotlinama i uz riječne tokove zabilježena magla. Jutros je u Tuzli izmjereno 4 stepena Celzijusa.

Najniža jutarnja temperatura izmjerena je u Sokolcu, minus 2 stepena, a najviša u Sanskom Mostu, 14 stepeni.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Magla će se zadržati u dijelu prijepodneva u pojedinim dijelovima Bosne. Puhaće slab južni i jugozapadni vjetar, a dnevne temperature kretat će se od 14 do 20, na sjeveru Bosne do 22 stepena.