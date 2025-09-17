Vrhovni sud FBiH potvrdio optužnicu za organizovani kriminal

Vrhovni sud FBiH u krivičnom predmetu protiv optuženog Zamira Brčaninovića, zbog krivičnog djela Organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom Prevara, odlučujući o žalbama kantonalnog tužitelja iz Tuzle i branitelja optuženog, izjavljenim protiv presude Kantonalnog suda u Tuzli, donio je odluku kojom se žalbe odbijaju i presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je optuženom izrečena kazna zatvora u trajanju od tri godine, potvrđuje, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je zajedno sa Bobanom Despotovićem, Anisom Sumbić i Saudinom Mešićem od juna 2022. do polovine juna 2023. godine, u Tuzli, Bijeljini, Sarajevu, Gračanici, Živinicama i Doboju, svjesno i voljno postao članom grupe za organizirani kriminal koju su formirali Boban Despotović i Anisa Sumbić, radi počinjenja krivičnog djela Prevara, a sve u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, na način da su sačinili kriminalni plan prema kome su najprije odabirali i lažno se predstavljajući iznajmljivali tuđe stambene jedinice, da bi potom naručivali krivotvorene punomoći i lične dokumente od njima poznatih osoba iz Novog Pazara, te stanove prodavali kao svoje.

Istom presudom, optuženi se obavezuje da oštećenom F.S. isplati iznos od 35.450,00 KM.

Podsjećamo, prethodno su po presudama Kantonalnog suda u Tuzli u ovom predmetu pravosnažno osuđeni Boban Despotović, na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, Anisa Sumbić, pet godina i Saudin Mešić, na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.