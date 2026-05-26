Za sigurne kuće i SOS linije osigurano 1,1 milion KM

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime je zvanično započela realizacija programa podrške sigurnim kućama i SOS linijama za 2026. godinu.

Za ovu namjenu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osiguralo je ukupno 1,1 milion KM. Od toga je milion KM namijenjen za podršku radu sigurnih kuća i skloništa za privremeni smještaj žrtava porodičnog nasilja, dok je dodatnih 100 hiljada KM predviđeno za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije.

Sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva i utvrđenih kriterija raspodjele, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenica, Bihać, Mostar, Tuzla i Sarajevo.

Ministar Delić istakao je da je finansiranje zbrinjavanja i podrške preživjelima porodičnog nasilja zakonska obaveza Ministarstva, definisana Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

„Ovo je prvi put da se rad SOS telefonske linije finansira direktno iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Time prvi put sistemski uređujemo i finansijski podržavamo ovu važnu uslugu podrške žrtvama nasilja“, izjavio je Delić.

Dodao je da je cilj osigurati stabilnije i održivije funkcionisanje sigurnih kuća i SOS linije kako bi žrtve nasilja u svakom trenutku imale dostupnu zaštitu, podršku i sigurno mjesto za smještaj.

Ugovorima su definisani način korištenja sredstava, izvještavanje i obaveze korisnika, s ciljem transparentnog i zakonitog utroška budžetskih sredstava te osiguranja kontinuiteta rada sigurnih kuća i SOS linija na području Federacije BiH.