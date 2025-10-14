Za stipendije učenicima deficitarnih zanimanja Vlada TK osigurala 1.170 KM po učeniku

Vlada je danas utvrdila listu deficitarnih zanimanja u Tuzlanskom kantonu za školsku 2025/'26. godinu i slijedom toga utvrdila kriterije, uslove, postupak i način dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa ove liste. Prema utvrđenoj listi deficitarna zanimanja su zidar-fasader-izolater, tesar-krovopokrivač, armirač-betonirac, keramičar-teracer, moler-farbar-soboslikar, rukovalac građevinskih pretovarnih mašina, tapetar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa i kuhar.

Prema današnjoj odluci pravo na dodjelu stipendija imaju redovni učenici prvih razred srednjih škola u statusu javne ustanove na području Tuzlanskog kantona, koji se u školskoj 2025/2026. godini obrazuju za neko od navedenih zanimanja.

Za stipendiranje učenika Vlada je osigurala ukupno 100.000 KM, pri čemu će ukupna visina stipendije, po jednom kandidatu, iznositi 1.170 KM, a isplatiti će se u devet jednakih mjesečnih rata po 130 KM. Pravo na stipendiju može se odobriti za ukupno 85 kandidata, i to za svako deficitarno zanimanje minimalno po osam kandidata.