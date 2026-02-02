Zagarantovana penzija u 2026. godini, zašto se spominju tri različita iznosa i kome koji pripada?

Zagarantovana penzija u 2026. izazvala je brojne nedoumice među budućim i sadašnjim penzionerima, posebno zbog različitih iznosa koji se navode u istom saopštenju Federalnog zavoda MIO PIO. Na prvi pogled djeluje kao da se propisi međusobno poništavaju, ali u stvarnosti se radi o različitim pravnim institutima koji se primjenjuju u zavisnosti od datuma ostvarivanja prava i statusa osiguranika.

U saopštenju koje je nedavno objavio PIO/MIO navodi se da za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža penzija ne može biti niža od 95 posto prosječne, odnosno 687,77 KM. Taj iznos odnosi se na najnižu starosnu penziju po kategorijama staža i predstavlja osnovni zakonski minimum za one korisnike koji ostvaruju pravo na najnižu penziju. Ovaj prag postoji već godinama i ne određuje stvarnu visinu penzije, već samo granicu ispod koje ona ne može pasti.

Istovremeno se u istom dokumentu spominje i zagarantovana penzija koja je nakon akontacijskog usklađivanja od 11,2 posto povećana sa 715,21 KM na 795,31 KM. Ovaj iznos pripada korisnicima koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine i na njih se primjenjuje raniji zakonski okvir. Za ove penzionere, bez obzira na to imaju li 40 ili više godina staža, zaštitni minimum je 795,31 KM i on ima prednost u odnosu na niže iznose najniže penzije po kategorijama staža.

Najviše nedoumica izaziva treći iznos, 841,98 KM, koji se također naziva zagarantovanom penzijom. Riječ je o novom institutu uvedenom izmjenama Zakona o MIO PIO, a odnosi se isključivo na osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju od 1. januara 2026. godine i imaju 40 ili više godina staža osiguranja. Ako se takvom osiguraniku penzija, obračunata na osnovu staža i visine plaća, utvrdi u manjem iznosu, Zavod je dužan da je poveća na 841,98 KM. Taj iznos predstavlja prosječnu samostalnu penziju iz decembra 2024. godine, usklađenu za sva pripadajuća povećanja.

Zbog toga iznos od 687,77 KM u praksi ne može biti primijenjen na osiguranika sa 40 i više godina staža koji u penziju ide nakon 1. januara 2026. godine. U tom slučaju uvijek se primjenjuje viši institut zagarantovane penzije od 841,98 KM. Iznos od 687,77 KM ostaje relevantan samo kao opći minimum za najnižu starosnu penziju u kategorijama staža, kada se ne primjenjuje ni stara ni nova zagarantovana penzija.

Važno je naglasiti i da se način obračuna penzije nije mijenjao. Penzija se i dalje računa prema ostvarenim godinama staža i visini plaća tokom radnog vijeka. Svi navedeni iznosi predstavljaju minimalne zakonske pragove, a ne unaprijed određenu visinu penzije.

Također je važno razlikovati staž osiguranja i penzijski staž, jer pravo na novu zagarantovanu penziju od 841,98 KM vezano je isključivo za 40 i više godina staža osiguranja.

Zagarantovana penzija u 2026 godini, iako složena u tumačenju, zapravo uvodi jasniju zaštitu za one koji su puni radni vijek proveli u osiguranju, ali je zbog ranijih niskih plaća njihova obračunata penzija ostala ispod prosjeka.