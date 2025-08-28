Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom: Sud BiH naplatio 201.000 KM

Sud Bosne i Hercegovine je u periodu od početka 2024. do sredine 2025. godine donio više od 70 odluka kojima su izrečene kazne zatvora zamijenjene novčanom kaznom, a ukupno je na taj način naplaćeno oko 201.000 KM, potvrđeno je za Fenu.

Tokom 2024. godine doneseno je 49 rješenja o zamjeni, dok je u prvoj polovini 2025. izrečeno još 22 takve odluke. Najčešće se radi o kaznama za krivična djela poput zloupotrebe službenog položaja, primanja dara i drugih koristi, krijumčarenja, neovlaštenog prometa opojnih droga, neovlaštenog snimanja i prenošenja sadržaja, udruživanja radi činjenja krivičnih djela, neprijavljivanja krivičnog djela, navođenja na prostituciju i pomaganja počiniocima.

Ova krivična djela obuhvataju širok spektar – od korupcije i zloupotrebe položaja, preko narušavanja privatnosti i sigurnosti, pa do borbe protiv trgovine drogom i drugih teških radnji, a za njih su predviđene zatvorske kazne koje se, uz odobrenje suda, mogu zamijeniti novčanima.

Međutim, zamjena nije moguća u slučajevima terorizma, finansiranja terorističkih aktivnosti, javnog podsticanja ili vrbovanja za terorizam, obuke za izvođenje terorističkih akata, organiziranja terorističkih grupa, kao ni kod krivičnih djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine.

Kako pojašnjavaju iz Suda BiH, o zahtjevu za zamjenu zatvorske kazne odlučuje sudija ili vijeće koje je donijelo prvostepenu presudu.

