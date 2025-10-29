Započeli radovi na širenju vodovodne mreže u Gornjoj Tuzli

Grad Tuzla nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu, a ovih dana započeli su radovi na sanaciji i širenju vodovodne mreže u Gornjoj Tuzli, iznad rezervoara. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje kvaliteta vodosnabdijevanja i unapređenje mreže, čime će se olakšati svakodnevni život stanovnika ove mjesne zajednice.

Radovi obuhvataju rekonstrukciju postojećih cjevovoda i izgradnju novih priključaka, kako bi se osigurala stabilna i pouzdana isporuka vode domaćinstvima. Iz Grada Tuzle poručuju da je riječ o još jednom u nizu projekata koji doprinose stvaranju sigurnije, modernije i funkcionalnije infrastrukture, te da će ulaganja u komunalni sektor biti nastavljena i u narednom periodu.