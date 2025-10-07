Zašto su obustavljeni radovi na zgradi Vlade TK?

Obnova i rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona ponovo je u fokusu javnosti nakon što su se pojavile informacije o mogućem zastoju radova. Na konferenciji za medije održanoj danas u Tuzli, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić i premijer TK Irfan Halilagić iznijeli su detalje o trenutnom statusu projekta, tehničkim izazovima i daljim koracima.

Rekonstrukcija zgrade, čija je vrijednost ugovorena na 11,2 miliona KM s PDV-om, započela je krajem prošle godine, a rok za završetak radova je 18 mjeseci. Izvođač radova je firma Jokić-invest iz Zvornika, dok nadzor nad radovima provodi Institut za građevinarstvo IG iz Banje Luke.

Uočene greške iz perioda prvobitne izgradnje

Ministrica Ajšić pojasnila je da su radovi usporeni nakon što su tokom ogoljavanja konstrukcije otkrivene građevinske greške iz perioda prvobitne izgradnje zgrade, sedamdesetih godina prošlog vijeka.

„Prvi izazov jeste da smo na postojećem objektu, nakon svih tih ogoljenja, dolaska do armirano-betonske konstrukcije, uočili određene greške koje se odnose na izvođačke greške iz perioda oko 1970. godine, kada se gradio postojeći objekat“, navela je Ajšić.

Uloga Univerziteta u Tuzli i dodatni elaborat

Zbog sumnje u stabilnost konstrukcije, Vlada je angažovala Univerzitet u Tuzli da uradi dodatni elaborat o stanju betonskih elemenata. Istraživanja su pokazala da su fizičko-mehaničke karakteristike zadovoljavajuće, ali da je potrebno provesti dodatne sanacione i ojačavajuće radove na nekoliko etaža objekta.

„Kada smo dobili taj izvještaj, analizirali smo ga i informisali Vladu, te došli do zaključka da je Univerzitet u Tuzli jedina naučna institucija koja može sprovesti dodatna ispitivanja i izraditi elaborat o postojećoj konstrukciji“, istakla je Ajšić.

Novi problemi u dijelu predviđenom za dogradnju

Dodatni izazov, kazala je ministrica, pojavio se u dijelu predviđenom za dogradnju objekta. Tokom rušenja aneksa otkriveni su stari, nedokumentovani temelji i šipovi koji nisu bili evidentirani u arhivskoj dokumentaciji. To je zahtijevalo nova geomehanička ispitivanja i usklađivanje s projektantom i nadzornim organom.

Halilagić: „Nema afere, radovi se nastavljaju“

Premijer Halilagić odbacio je navode o navodnoj „aferi“ i odlasku izvođača sa gradilišta.

„Želim demantovati tvrdnje da je izvođač uzeo novac i napustio projekat. To nije tačno. Do sada je za urađene radove na terenu isplaćeno 446.763 KM, te dodatnih 4.469 KM za nadzor, u skladu sa situacijama koje su dostavljene“, rekao je Halilagić.

Premijer je naglasio da Vlada TK kao investitor ima krajnje odgovoran pristup projektu i da je angažovanje Univerziteta u Tuzli dokaz da se svaki korak prati stručno i transparentno.

„Sama činjenica da smo u proces uključili Univerzitet u Tuzli, koji je izradio elaborat o statici, govori o našoj odgovornosti. Formirana je i komisija za praćenje projekta, u kojoj učestvuju stručnjaci iz različitih oblasti, među njima i predstavnik Grada Tuzle“, dodao je Halilagić.

Sastanak svih aktera i nastavak radova



U četvrtak će biti održan sastanak sa svim učesnicima projekta, izvođačem, nadzorom, projektantom, revidentom i predstavnicima Univerziteta u Tuzli, na kojem bi trebali biti dogovoreni naredni koraci i dalja dinamika radova.

Rok za završetak rekonstrukcije zgrade Vlade TK ostaje nepromijenjen, iako će troškovi rasti zbog dodatnih sanacionih i ojačavajućih zahvata. Tačan iznos povećanja bit će poznat tek nakon završetka novih stručnih elaborata i postupaka javne nabavke.