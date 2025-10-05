Zatražen pritvor za četvoricu uhapšenih u akciji “Ombra”

Tužilaštvo Kantona Sarajevo zatražilo je od Općinskog suda u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za Besima Zubana, Ammara Adrovića, Sabahudina Muhića i Mensuda Halilovića, koji su osumnjičeni za pokušaj iznude.

Postupajuća tužiteljica predložila je pritvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo. U istom predmetu osumnjičeni Sehad Zeković i jedna maloljetna osoba pušteni su da se brane sa slobode.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni su u proteklom periodu pokušali iznuditi novac od jedne osobe, uz ozbiljne prijetnje po njen život i imovinu. Od oštećenog su tražili 150.000 konvertibilnih maraka ili da na njih prenese vlasništvo nad svojom nekretninom.

O slučaju je istraga u toku, a Tužilaštvo KS najavilo je da će nastaviti s prikupljanjem dokaza o okolnostima i ulozi svakog od osumnjičenih.

Podsjećamo, oni su uhapšeni u akciji “Ombra” koju su izveli pripadnici FUP-a na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona.

Izvršeni su pretresi objekata koje koristi osumnjičeni te je pronađeno i oduzeto oko 50.000 KM u različitim apoenima, vatreno oružje, municija, palice, bokseri i drugi predmeti.