Zatražen pritvor za Sarajlije osumnjičene za razbojništvo nad stranim državljankama u Tuzli

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Amara Palu (20) i Kerima Hodžića (21), obojica iz Sarajeva, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili dva krivična djela razbojništva.

Oni su osumnjičeni da su 16. septembra 2025. godine u popodnevnim satima došli do stana u centru Tuzle, kojeg su ranije iznajmile dvije strane državljanke iz Portugala i Brazila, i kada su one otvorile vrata, Hodžić je ušao u stan, udario jednu od oštećenih laktom u glavu, uslijed čega je ona pala i udarila glavom od radijator, da bi osumnjičeni Palo ispalio jedan hitac iz pištolja prema drugoj oštećenoj ženi koji ju je okrznuo predjelu glave i pokušao ispaliti još jedan hitac ali je pištolj zakočio, te su tako nanijeli tjelesne povrede ovim ženama. Nakon toga su od oštećenih otuđili torbicu sa bankovnim karticama, određenim iznosom novca, ličnim dokumentima, te dva mobilna telefona, i udaljli se iz stana.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i postupajući tužilac poduzeli su niz mjera i istražnih radnji u cilju identifikacije osumnjičenih. Po nalogu Tužilaštva, i uz naredbu Kantonalng suda Tuzla, istražitelji SKP MUP-a TK, u saradnji sa službenicima MUP-a Kantona Sarajevo, su izvršili pretrese na dvije lokacije u Sarajevu, kada su pronađena ova lica i određeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, te su lišeni slobode.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni su, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predati u nadležnost Tužilaštva.

Danas je donesena naredba o provođenju istrage i osumnjičeni su ispitani u Tužilaštvu. Istražne radnje u ovom predmetu su u toku.