Zatražene hitne izmjene propisa zbog porasta upotrebe snusa i e-cigareta među djecom u TK

Zastupnica Amila Hodžić pokrenula je inicijativu kojom se traži izmjena federalnih i državnih propisa u oblasti zaštite djece i maloljetnika, nakon što je u Tuzlanskom kantonu zabilježen nagli porast upotrebe snusa, električnih cigareta i nikotinskih vrećica među učenicima.

Hodžić upozorava da ovi proizvodi izazivaju brzu i snažnu ovisnost kod djece, utiču na razvoj mozga te dovode do poteškoća u pamćenju, učenju i ponašanju, dok trenutno važeći zakoni ne sadrže jasne definicije ovih preparata.

Istaknuto je da internet prodaja nikotinskih proizvoda gotovo u potpunosti izmiče kontroli, a da inspekcije nemaju dovoljno kadra ni ovlaštenja da nadziru nove oblike prodaje. Zbog neusklađenosti propisa, praktična primjena zakona često varira, što omogućava široku dostupnost proizvoda maloljetnicima.

Inicijativa predviđa da se kantonalna tijela obavežu na jačanje kontrole prodaje, obaveznu provjeru starosne dobi kupaca, zabranu prodaje maloljetnicima, intenziviranje inspekcijskih nadzora i dosljedno izricanje kazni. Hodžić predlaže i pokretanje edukativnih kampanja kroz kantonalna ministarstva obrazovanja i zdravstva, uz sprovođenje epidemiološke studije Zavoda za javno zdravstvo TK kako bi se utvrdio stvarni obim problema među djecom i mladima.

Cilj inicijative je stvaranje jasnog i primjenjivog pravnog okvira koji bi maloljetnike zaštitio od široko dostupnih proizvoda s nikotinom, čija upotreba u školama posljednjih mjeseci bilježi zabrinjavajući rast.