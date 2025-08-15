Završeni radovi na utopljavanju objekta MZ Mramor

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle saopćila je da su završeni radovi na utopljavanju objekta Mjesne zajednice Mramor u naselju Marići.

Projekat je obuhvatio potpunu sanaciju krova, zamjenu stolarije i izradu fasade s termoizolacijom, uređenje kancelarija matičnog ureda i prostorija mjesne zajednice sa pripadajućim kupatilom, obnovu vodovodne i kanalizacione mreže, sanaciju elektroinstalacija, unutrašnje farbanje te ugradnju sistema za pripremu podnog grijanja.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 101.855,33 KM. Ovim zahvatom, ističu iz Službe, stvoreni su znatno bolji uslovi za rad i boravak korisnika, a istovremeno je povećana energetska efikasnost objekta.