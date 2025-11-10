Završeni radovi sanacije i asfaltiranja u ulici Alije Isakovića u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle nastavila je i tokom 2025. godine realizaciju projekata iz programa „Putna infrastruktura II“, s ciljem unapređenja lokalne saobraćajne mreže i poboljšanja uslova života građana.

Prema potpisanom ugovoru i provedenim procedurama, završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnice u ulici Alije Isakovića – dionici koja vodi od ulice Maršala Tita, pored ekonomskog ulaza u Pivaru Tuzla, pa sve do ulice Put Gradina, u ukupnoj dužini od 300 metara.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 165.360,64 KM.

Služba za komunalne poslove zahvalila je građanima na strpljenju, podršci i saradnji tokom izvođenja radova, ističući da će nova saobraćajnica doprinijeti boljoj prohodnosti, sigurnosti i kvalitetu života stanovnika ovog dijela grada.

Iz Službe navode da će građani o daljnjim aktivnostima na realizaciji ugovorenih projekata po LOT-ovima iz programa „Putna infrastruktura I i II“ biti pravovremeno obaviješteni.