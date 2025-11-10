Završeni radovi sanacije i asfaltiranja u ulici Alije Isakovića u Tuzli

Ali Huremović
Završeni radovi sanacije i asfaltiranja u ulici Alije Isakovića u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle nastavila je i tokom 2025. godine realizaciju projekata iz programa „Putna infrastruktura II“, s ciljem unapređenja lokalne saobraćajne mreže i poboljšanja uslova života građana.

Prema potpisanom ugovoru i provedenim procedurama, završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnice u ulici Alije Isakovića – dionici koja vodi od ulice Maršala Tita, pored ekonomskog ulaza u Pivaru Tuzla, pa sve do ulice Put Gradina, u ukupnoj dužini od 300 metara.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 165.360,64 KM.

Služba za komunalne poslove zahvalila je građanima na strpljenju, podršci i saradnji tokom izvođenja radova, ističući da će nova saobraćajnica doprinijeti boljoj prohodnosti, sigurnosti i kvalitetu života stanovnika ovog dijela grada.

Iz Službe navode da će građani o daljnjim aktivnostima na realizaciji ugovorenih projekata po LOT-ovima iz programa „Putna infrastruktura I i II“ biti pravovremeno obaviješteni.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Riješena dilema o vlasništvu: Dom penzionera Tuzla je javno dobro, slijedi...

Tuzla i TK

Grad Tuzla završio ključne projekte sanacije puteva u prigradskim naseljima

Tuzla i TK

Na društvenim mrežama se šire dezinformacije o vlasništvu Doma penzionera Tuzla

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić pojasnio: Sredstva za sanaciju Doma penzionera idu kroz budžet,...

Tuzla i TK

U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog tragedije u Domu penzionera

Tuzla i TK

Dan žalosti u Crnoj Gori zbog tragedije u Tuzli

Istaknuto

Riješena dilema o vlasništvu: Dom penzionera Tuzla je javno dobro, slijedi potpuna obnova

BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obilježava Svjetski dan znanosti za mir i razvoj

Tuzla i TK

Na Univerzitetu FINRA Tuzla obilježen Međunarodni dan računovođa

Istaknuto

Kenan Dračić postavio novi apsolutni rekord BiH na 200 metara slobodno

Istaknuto

Imenovan novi selektor košarkaške reprezentacije BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]