Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na pravcu Gradačac – Ormanica

Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila danas na magistralnoj cesti Gradačac-Ormanica, saobraćaj je obustavljen.

“Za vrijeme obustave alternativni pravac je regionalna cesta Gradačac-Ormanica.” – poručili su iz BIHAMK-a.

Stanje na ostalim cestama

Poboljšanjem vremenskih uslova, saobraćajna situacija na većini puteva u Bosni i Hercegovini je povoljnija. Prema prikupljenim informacijama, mogući su odroni uslijed temperaturnih oscilacija. Povremeno još uvijek ima jačih udara vjetra koji otežava uslove za vožnju u zapadnoj Bosni, dok je magla i niska oblačnost prisutna u kotlinama i uz riječne tokove. Kolovoz je pretežno vlažan do suh u nizinama, dok je u višim planinskim predjelima mokar. U Hercegovini pada slaba kiša, te je kolovoz mokar do mjestimično vlažan. Savjetujemo oprezniju vožnju uz poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Na graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.