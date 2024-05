Zbog nestabilne vremenske situacije i lokalnih padavina, savjetuje se opreznija vožnja

Iz BIHAMK-a navode da zbog nestabilne vremenske situacije i povremenih lokalnih padavina upozoravaju na mjestimično mokar kolovoz. Savjetuju oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.

Zbog radova na sanaciji škarpi i nestabilnih kosina obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Vozila se preusmjeravaju na put preko Jezera i Mrkonjić Grada prema Crnoj Rijeci.

Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

U toku je sanacija škarpi i kosina na magistralnom putu Lašva-Kaonik (kod naselja Grablje), zbog čega se saobraća usporeno-jednom trakom (postavljeni semafori). Zbog izrazito frekventne dionice, formiraju se duže kolone vozila u oba smjera, pa vozače molimo za strpljenje i razumijevanje.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Lukavac-Šićki Brod, Srbljani-Bosanska Krupa, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Jablanica-Prozor, Tarčin-Konjic, Kladanj- Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Karuše), Dobro Polje-Miljevina, Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Zbog deminiranja terena na putnom pravcu Brčko-Cerik (Malezijski put) svakog radnog dana od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 10-minutna propuštanja. Mole se svi vozači, koji se kreću od Cerika ka Brčkom da koriste obilaznicu preko Brke za Brčko, dok u suprotnom smjeru (Brčko-Cerik) koriste obilaznicu na kružnom toku preko Brke za Cerik. Također, deminerski radovi izvode se svakog radnog dana od 08 do 16 sati i na putnom pravcu Lopare-Čelić (skretanje za Brusnicu), poručili su iz BIHAMK-a.

Na dionici regionalnog puta Zavala-granica BIH/HR zbog neophodnih radova, saobraćaj je potpuno obustavljen.

Zbog održavanja Svjetskog prvenstva u raftingu „Banja Luka-Vrbas 2024“ za saobraćaj se zatvara dionica magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka (na lokaciji kanjona „Tijesno“ i „Bjeli Buk“). Na lokaciji „Bjeli Buk“ saobraćaj se danas obustavlja od 10 do 17 sati. Na lokaciji kanjona „Tijesno „obustava će biti na snazi sutra (01.06.) u vremenu od 09 do 19 sati. Za vrijeme potpune obustave, saobraćaj se odvija putnim pravcem: Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak, poručeno je iz BIHAMK-a.