Zbog pranja novca uhapšene tri osobe u akciji FUP-a

Tužilaštvo Kantona Sarajevo saopćilo je da su u zajedničkoj akciji s Federalnom upravom policije (FUP) uhapšene tri osobe zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela pranje novca.

„Po nalogu postupajućeg tužioca, istražitelji FUP-a uhapsili su tri osobe koje su trenutno na kriminalističkoj obradi“, potvrdila je za medije portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Prethodno je iz Federalne uprave policije saopćeno da su jutros izvršeni pretresi na tri lokacije, s ciljem pronalaska novca za koji se sumnja da potiče iz nezakonitih aktivnosti i da je stavljen u legalne finansijske tokove u Bosni i Hercegovini.

Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon što osumnjičeni budu ispitani i prikupljeni svi relevantni dokazi.