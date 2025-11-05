Zbog tragedije u Tuzli otkazana utakmica Slobode i Mladosti

Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest Tuzla obavijestio je javnost da je utakmica petog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine između ekipa Sloboda Energoinvest i Mladost Mrkonjić Grad, koja je bila zakazana za četvrtak, 6. novembar, otkazana zbog sinoćnje tragedije u Tuzli.

Kako je saopćeno iz kluba, novi termin odigravanja utakmice bit će srijeda, 12. novembar 2025. godine.

„U ime Omladinskog košarkaškog kluba Sloboda Energoinvest Tuzla izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih u sinoćnjoj strašnoj tragediji, a povrijeđenima želimo što brži oporavak“, navedeno je u saopštenju.

Iz kluba su se zahvalili kolektivu KK Mladost, službenim osobama, kao i komesaru takmičenja Draganu Kralju na iskazanom razumijevanju i podršci.