Građani TK oslobođeni plaćanja zdravstvene markice i u 2026.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić potpisao je danas sporazum kojim je i za 2026. godinu osigurano oslobađanje građana od plaćanja premije obaveznog zdravstvenog osiguranja, poznate kao „zdravstvena markica“.

Prema dokumentu, Vlada Tuzlanskog kantona će umjesto građana Zavodu zdravstvenog osiguranja uplatiti 500.000 KM, čime se nastavlja praksa oslobađanja stanovništva od ove obaveze.

Oslobađanje građana i stabilnost sistema

Na ovaj način građanima se skida značajan finansijski teret, dok se istovremeno osigurava stabilnost zdravstvenog sistema, saopćeno je iz Vlade TK.

– Preuzimanjem i istrajavanjem na ovoj obavezi želimo pokazati da je zdravstvena zaštita naših sugrađana naš prioritet. Sredstva će biti usmjerena ka jačanju i poboljšanju zdravstvenih usluga, a građani Tuzlanskog kantona oslobođeni dodatnih troškova – poručio je premijer Halilagić.

Kontinuitet socijalno osjetljive politike

Vlada Tuzlanskog kantona planira da i u narednoj budžetskoj godini izdvoji pola miliona KM za ovu namjenu, potvrđujući kontinuitet socijalno osjetljive politike i brige za građane.