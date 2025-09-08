Tuzla dobija zdravstveni profil stanovništva

Grad Tuzla je jedna od 13 lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine koje će uskoro dobiti zdravstvene profile stanovništva – jedinstvene dokumente koji nude sveobuhvatan pregled zdravstvenog stanja i životnih okolnosti građanki i građana.

Izrada zdravstvenog profila obuhvata prikupljanje i analizu podataka o stopama smrtnosti i učestalosti bolesti, pristupu zdravstvenim uslugama, društvenim, kulturnim i ekonomskim okolnostima, kao i percepciji građana o vlastitom zdravlju i kvaliteti života. Na temelju tih informacija moguće je prepoznati ključne izazove, usmjeriti resurse tamo gdje su najpotrebniji i razviti ciljane mjere za unapređenje zdravlja stanovništva.

Šta donose zdravstveni profili

Zdravstveni profili će ukazati na faktore rizika poput nezdravih životnih navika, zagađenja, nedostatka fizičke aktivnosti, loše ishrane ili nepovoljnih socioekonomskih uvjeta. Lokalnim vlastima to pruža snažan okvir za kreiranje efikasne i održive zdravstvene politike.

Projekat „Zdrave zajednice u BiH“

Edukacija za izradu zdravstvenih profila održana je u Tesliću za predstavnike 25 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, od čega 13 u Federaciji BiH. Aktivnosti se provode u okviru projekta „Zdrave zajednice u BiH“, koji je zajednička inicijativa Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, u partnerstvu s Institutom za populaciju i razvoj, a uz podršku Vlade Švicarske.

Pored Tuzle, u Federaciji BiH izabrane su i sljedeće lokalne zajednice: Bihać, Tešanj, Goražde, Tomislavgrad, Grude, Livno, Travnik, Kiseljak, Ilidža, Stari Grad Sarajevo, Stolac i Kakanj.

Izjava gradonačelnika

„Grad Tuzla ostaje dosljedan svojoj viziji i strateškom opredjeljenju – da kontinuirano ulaže u zdravlje i kvalitet života svih građanki i građana, jer zdrava zajednica znači snažna i prosperitetna Tuzla“, izjavio je gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić.