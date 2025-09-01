Snažan zemljotres magnitude 6,0 pogodio je istočni Afganistan u nedjelju, 31. avgusta 2025. godine, usmrtivši najmanje 622 osobe i povrijedivši više od 1.500, saopćile su vlasti. Epicentar potresa bio je u okrugu Kuz Kunar u provinciji Nangarhar, blizu granice s Pakistanom, a potres se osjetio i u glavnim gradovima Kabulu i Islamabadu.

Najveće štete zabilježene su u planinskoj provinciji Kunar, gdje su cijela sela uništena, a mnoge kuće srušene. Lokalne vlasti izvještavaju o velikim teškoćama u pristupu pogođenim područjima zbog klizišta i loših uvjeta na planinskim putevima. Helikopteri i medicinske ekipe upućeni su na teren, dok su spasilačke misije otežane zbog nepristupačnosti terena.

Međunarodne organizacije, uključujući UN i Afganistanski Crveni polumjesec, pozvale su na hitnu međunarodnu pomoć kako bi se pružila podrška u spasilačkim i humanitarnim naporima. Očekuje se da će broj žrtava rasti kako timovi za potragu i spašavanje stignu do udaljenih i teško dostupnih područja.

Vlasti i međunarodne organizacije nastavljaju koordinirati napore kako bi pomogle pogođenim zajednicama.