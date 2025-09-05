Zemljotres u Sjenici osjetio se i u BiH

Zemljotres u Sjenici magnitude 4,2 jedinice Rihterove skale registrovan je danas u 14:43 sata na području Golije, oko 20 kilometara istočno od ovog grada. Prema podacima seizmologa, intenzitet u epicentru dostigao je vrijednosti od V do VI stepeni Merkalijeve skale, što znači da ovakav potres može prouzrokovati manja oštećenja na objektima.

Iako nije zabilježena veća materijalna šteta, zemljotres u Sjenici izazvao je uznemirenost stanovništva, a podrhtavanje tla osjetili su i građani okolnih mjesta. Slabiji potresi registrovani su i u dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno u pograničnim područjima, gdje su stanovnici prijavili blaže vibracije.

Seizmolozi podsjećaju da su ovakvi potresi u regionu relativno česti i da uglavnom ne ostavljaju ozbiljnije posljedice, iako kod građana izazivaju osjećaj nesigurnosti i nelagode.