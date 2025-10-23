Žena za kojom se tragalo pronađena je mrtva na području Strmca Odranskog. Nestanak Đurđice Alidiniu prijavila je njena sestra. Kako se navodi, ona se udaljila s adrese u Zagrebu u Škalinovoj ulici, nakon što je popila kafu s majkom.

Prema prvim informacijama, sumnja se da ju je ubio njezin 41-godišnji suprug, koji je potom počinio samoubistvo.

Kako piše Jutarnji list, policija je razgovarala s članovima porodice kako bi prikupila što više informacija o Đurđici i njenom nestanku, a tokom srijede stigla je na vrata stana u kojem je živjela s porodicom.

Tamo su pronašli mrtvo tijelo njenog supruga Senada, koji je počinio samoubistvo. Prema prvim informacijama, sumnja se da je upravo on ubio Đurđicu, a potom sebi oduzeo život.

Tokom pretrage stana, pronađen je i papirić s natuknicama, među kojima je bilo navedeno selo na području Strmeca Odranskog. Policijske patrole s potražnim psima odmah su upućene na tu lokaciju, gdje su u šikari pronašle tijelo nestale žene.

Prema neslužbenim informacijama, pretpostavlja se da je žena zadavljena, a potom prevezena na mjesto na kojem je pronađena.

Oba tijela prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, kojom će biti utvrđen tačan uzrok smrti.