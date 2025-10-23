Žena za kojom se tragalo pronađena ubijena, dokazi upućuju na supruga

Selma Jatić
Žena za kojom se tragalo pronađena ubijena
Foto: Ilustracija Žena za kojom se tragalo pronađena ubijena

Žena za kojom se tragalo pronađena je mrtva na području Strmca Odranskog. Nestanak Đurđice Alidiniu prijavila je njena sestra. Kako se navodi, ona se udaljila s adrese u Zagrebu u Škalinovoj ulici, nakon što je popila kafu s majkom.

Prema prvim informacijama, sumnja se da ju je ubio njezin 41-godišnji suprug, koji je potom počinio samoubistvo.

Kako piše Jutarnji list, policija je razgovarala s članovima porodice kako bi prikupila što više informacija o Đurđici i njenom nestanku, a tokom srijede stigla je na vrata stana u kojem je živjela s porodicom.

Tamo su pronašli mrtvo tijelo njenog supruga Senada, koji je počinio samoubistvo. Prema prvim informacijama, sumnja se da je upravo on ubio Đurđicu, a potom sebi oduzeo život.

Tokom pretrage stana, pronađen je i papirić s natuknicama, među kojima je bilo navedeno selo na području Strmeca Odranskog. Policijske patrole s potražnim psima odmah su upućene na tu lokaciju, gdje su u šikari pronašle tijelo nestale žene.

Prema neslužbenim informacijama, pretpostavlja se da je žena zadavljena, a potom prevezena na mjesto na kojem je pronađena.

Oba tijela prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, kojom će biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Učitati više

