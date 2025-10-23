Žene koje inspirišu: Okrugli sto „Poduzetnice 21. vijeka“ u BKC-u Tuzla

Bosanski kulturni centar Tuzla u petak, 24. oktobra, biće domaćin događaja posvećenog ženama koje svojim idejama, kreativnošću i poduzetničkim duhom mijenjaju društvo.

Okrugli sto i panel diskusija pod nazivom „Poduzetnice 21. vijeka: Inspiracija za nove generacije“ okupit će uspješne žene iz različitih oblasti, u organizaciji Udruženja Prospera, koje radi na unapređenju konkurentnosti i održivog razvoja. Događaj se održava pod sloganom „Snažne poduzetnice – snažna zajednica“, uz podršku Grada Tuzle i generalnog sponzora Hidrofleks d.o.o. Tuzla.

Panel će okupiti inspirativne govornice: Edinu Selesković, međunarodno priznatu umjetnicu i kulturnu poduzetnicu koja spaja umjetnost, tehnologiju i društvenu odgovornost, Lidiju Zulić, menadžericu s bogatim iskustvom u vođenju poslovnih sistema, te Aminu Muharemagić, ekonomisticu i vlasnicu brenda Beemed, poznatog po spoju prirode i poduzetništva.

Kroz njihove priče publika će imati priliku čuti kako izgleda put od ideje do uspješnog biznisa, koliko su važni inovativnost, ustrajnost i podrška zajednice, te kako žene svojim radom i primjerom doprinose razvoju lokalne ekonomije i društva.

Događaj će biti održan u Plavoj sali BKC-a Tuzla, s početkom u 11 sati.