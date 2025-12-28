Zimska čarolija na Trgu slobode: Tuzla darovala osmijehe najmlađima

U organizaciji Grada Tuzle i Turističke zajednice Grada Tuzla, Trg slobode je u subotu pretvoren u pravo mjesto dječije radosti, igre i prazničnog veselja. Zimski program ispunjen animacijom, smijehom i šarenim sadržajima okupio je veliki broj mališana i njihovih roditelja.

Maskote, igre i smijeh ispunili centar grada

Uz prisustvo maskota i animatora, djeca su imala priliku učestvovati u raznim zabavnim igrama, druženjima i interaktivnim aktivnostima prilagođenim najmlađima. Praznična atmosfera, muzika i vedro raspoloženje stvorili su poseban ugođaj koji je oduševio i djecu i odrasle.

Trg slobode je tokom dana bio ispunjen dječijim smijehom, a roditelji nisu krili zadovoljstvo zbog sadržaja koji su, kako kažu, obogatili zimsku ponudu grada.

Grad Tuzla nastavlja ulagati u sadržaje za djecu

Grad Tuzla, zajedno s Turističkom zajednicom Grada Tuzla, i dalje nastavlja kreirati programe usmjerene ka najmlađim sugrađanima, s ciljem stvaranja lijepih uspomena, podsticanja kreativnosti i jačanja osjećaja zajedništva.

– „Pogledajte kako je Trg slobode postao mjesto dječije radosti i zimskog veselja“, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle, ističući da su ovakvi događaji važni za stvaranje pozitivne atmosfere u gradu, posebno tokom zimskih praznika.

Organizatori poručuju da će slični sadržaji biti nastavljeni i u narednom periodu, kako bi Tuzla ostala grad prilagođen djeci i porodici, ali i prepoznatljiva po bogatom društvenom i turističkom životu.