Zimska čarolija u Banovićima ovog decembra

Zimski grad u Banovićima prvi put donosi organizovanu zimsku manifestaciju u samom centru općine. Praznična dekoracija, drvene kućice i svakodnevni programi pretvaraju gradski trg u prostor druženja i okupljanja tokom cijelog decembra. Podrška lokalne zajednice i saradnja s mladima bili su ključni u realizaciji ove manifestacije.

„Mladi su ti koji svojim kreativnim idejama, svojom energijom, mogu da promijene svijet, posebno lokalnu zajednicu. Ovaj puta smo u saradnji sa mladim i njihovim idejama napravili Zimsku čaroliju. Prvi puta će u Banovićima za Novu godina 11 dana programa, 11 dana koncerata, 11 dana koncerata. To ćemo završili koncertom na otvorenom.“, istakao je Mehmed Hasanović, načelnik općine Banovići.

Organizatori ističu da je ideja Zimskog grada proizašla iz potrebe da se decembarska atmosfera, po kojoj su Banovići već prepoznatljivi, dodatno obogati novim sadržajima. Poseban akcenat stavljen je na lokalne ugostitelje i udruženja, koji će kroz kućice ponuditi dio svoje ponude, dok je dio sadržaja ostavljen kao iznenađenje za posjetioce.

„Banovići su inače rudarski grad i znate da je decembar kod nas sam po sebi svečarski zbog Dana rudara koji je 21. decembra. Samim ti mi smo osmislili tu manifestaciju također. Svi ugostitelji će imati radno vrijeme od 17. sati do 22.“ – dodaje Almir Đerzić, v.d. direktora JU Centar za zaštitu, razvoj i promociju Banovići.

Građani očekuju dobru zabavu, a reakcije na promjene koje se dešavaju u Banovićima uglavnom su pozitivne, posebno kada je riječ o sadržajima koji oživljavaju gradski centar u zimskom periodu.

„Drago mi je što Banovići konačno imaju javni doček Nove godine i ovakav praznični sadržaj u centru grada.“

„Ovo je zaista fenomenalno i mislim da će atmosfera biti odlična.“

„Dugo nismo imali ovakva dešavanja, lijepo je vidjeti grad živ, i svima želim sretnu Novu godinu.“

Zimska čarolija u Banovićima trajat će do kraja decembra, uz svakodnevne muzičke sadržaje i ponudu na gradskom trgu. U okviru programa planiran je i novogodišnji vozić, kao i podjela paketića za najmlađe, koja će biti održana 29. decembra. Ovakav doček Nove godine u ovoj općini, trebao bi označiti početak nove zimske tradicije i dodatno oživjeti centralni dio Banovića tokom prazničnih dana.