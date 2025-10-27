Iako se kazaljke na satu pomjere samo za jedan sat, mnogi primijete da im je potrebno nekoliko dana da se organizam prilagodi novom ritmu spavanja i buđenja. Stručnjaci objašnjavaju da zimsko računanje vremena utiče na prirodni bioritam, posebno kod osoba koje imaju osjetljiv san ili već narušen balans između odmora i aktivnosti.

Prim. dr. Marina Tešanović, specijalista porodične medicine, ističe da promjena vremena pokreće niz procesa u tijelu. „Dokazano je da se već nakon pomjeranja sata u organizmu dešavaju razne promjene, naročito na nivou hormona, gdje pada nivo serotonina i melatonina, što objašnjava poremećaje koji se javljaju kod ljudi. Najčešće reaguju starije osobe i djeca, ali promjene se mogu javiti i kod drugih“, kaže dr. Tešanović.

Da bi se organizam prilagodio, potrebno je od sedam do deset dana uz jednostavne savjete i smjernice. Preporučuje se da se većina aktivnosti koje zahtijevaju fizičku i psihičku angažiranost obavlja tokom dnevnog svjetla, a da se s dolaskom večernjih sati tempo smiri, pripremajući tijelo na odmor. Psiholozi naglašavaju da sunčeva svjetlost ima važnu ulogu jer je izvor vitamina D, dok spavanje sat duže može biti svojevrsna medvjeđa usluga organizmu.

Psihologinja Merita Mehić Sokoljanin kaže da tijelo na svaku promjenu ustaljenog ritma reaguje. „Svaki izlazak iz svakodnevnice i promjena rutine biološki utiče na adaptaciju, i tijelu je potrebno vremena da se prilagodi. To se može manifestovati kroz probleme sa spavanjem, koncentracijom, promjene raspoloženja i razdražljivost. Ako to zanemarimo, može poremetiti čitav ritam svakodnevnog funkcionisanja. Preporučuje se da tokom dana, kada je dnevna svjetlost, obaveze pokušate prilagoditi tako da provedete više vremena vani i iskoristite lijepo vrijeme za kratke šetnje“, savjetuje Mehić Sokoljanin.

Uz osjećaj umora i nervoze, mnogi u ovom periodu posegnu za brzom hranom ili dodatnom dozom kofeina, što dodatno opterećuje organizam. Stručnjaci upozoravaju da je u vrijeme prelaska na zimsko računanje vremena posebno važno obratiti pažnju na ishranu, jer pravilno odabrani obroci mogu pomoći tijelu da se brže uskladi s novim ritmom.

Nutricionistkinja Mirha Skakić savjetuje da se u ovom periodu biraju sezonske i lokalne namirnice. „Jedan od osnovnih postulata iz nutricionističkog ugla jeste da se vodimo sezonskim i lokalnim namirnicama. To je sada posebno važno jer prelazimo iz jeseni u zimu, a i samo zimsko računanje vremena mijenja naš biološki ritam. Preporučujem da koristimo namirnice koje su nam dostupne u ovom periodu, da se oslonimo i na zimnicu koja se tradicionalno priprema, ali i da reorganizujemo obroke i vrijeme kada jedemo“, poručuje Skakić.

Pomjeranje kazaljki možda djeluje kao sitnica, ali i najmanji poremećaj ritma pokazuje koliko je organizam osjetljiv na promjene. Stručnjaci poručuju da tijelu treba dati vrijeme da pronađe svoj prirodni tempo, uz pažnju na ritam spavanja, pravilan unos energije i što više korištenja sunčanih dana.