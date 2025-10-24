Značajan porast neplaćenih novčanih kazni prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija

Prema podacima o izvršenju novčanih kazni izdatih po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja (ZOOBS), u periodu od 1. januara 2023. do 30. septembra 2025. godine zabilježen je značajan rast iznosa neplaćenih kazni, kako kod domaćih, tako i kod stranih državljana.

Državljani BiH – fizička i pravna lica

Ukupni iznos neplaćenih kazni za domaća lica kontinuirano raste tokom posljednje tri godine:

2023. godina: 9.404.711,60 KM

2024. godina: 11.044.012,31 KM

2025. godina: 24.759.620,66 KM

U odnosu na 2024. godinu, iznos neplaćenih kazni u 2025. godini više je nego udvostručen (porast od 124,2%), što jasno ukazuje na potrebu jačeg mehanizma naplate i dosljednije kontrole izvršenja kazni.

Strani državljani

Sličan trend bilježi se i kod stranih državljana:

2023. godina: 110.601,85 KM

2024. godina: 138.348,85 KM

2025. godina: 215.831,65 KM

Iako su iznosi znatno manji u poređenju s domaćim vozačima, primjetan je stalni rast neplaćenih kazni i u ovoj kategoriji, što može ukazivati na povećan broj prekršaja stranih vozača ili otežanu međunarodnu naplatu.

Potrebne mjere i preporuke

Trend rasta ukupnog duga po osnovu neplaćenih kazni ukazuje na potrebu:

  1. jačanja mehanizama prinudne naplate i kontrole izvršenja,
  2. unapređenja informacionog sistema za evidenciju i praćenje kazni,
  3. jačanja međunarodne saradnje u oblasti naplate kazni od stranih državljana, te
  4. sprovođenja preventivnih kampanja radi podizanja svijesti o važnosti poštovanja saobraćajnih propisa.

Ukupni iznos neplaćenih kazni (domaći i strani vozači) u 2025. godini iznosi 24.975.452,31 KM, što predstavlja ozbiljan izazov u pogledu naplate i budžetskih gubitaka, ali i signal za preispitivanje efikasnosti postojećih procedura.

