Zuko: FBiH ne smije biti uređena po principu lojalnosti, već po principu prava

Federalna zastupnica Kenela Zuko (SDA) ocijenila je da je raspodjela gotovo 50 miliona KM budžetskih sredstava od strane Vlade Federacije BiH politički motivisana i da predstavlja svjesnu zloupotrebu javnog novca, saopćeno je u nedjelju.

Zuko je navela da je riječ o političkoj odluci čiji je cilj, kako tvrdi, nagrađivanje politički podobnih, a kažnjavanje nepodobnih lokalnih zajednica.

„Sasvim je jasno da je ovo politička odluka sa jasnom namjerom nagrađivanja podobnih i kažnjavanja nepodobnih“, poručila je Zuko, dodajući da je budžet Federacije, prema njenim riječima, pretvoren „u stranački instrument pritiska, a lokalne zajednice u kolateralnu štetu“.

Posebno je ukazala na slučajeve općina i gradova kojima nisu dodijeljena nikakva sredstva, iako su, kako navodi, ispunili sve formalne uslove.

„Općine i gradovi koji nisu politički poravnati s vladajućom strukturom, uprkos ispunjenim formalnim uslovima, svjesno su eliminirani iz raspodjele, bez ikakvog utemeljenog obrazloženja. Slučaj općina kojima je dodijeljeno nula maraka, uprkos ispunjenim uvjetima, predstavlja otvorenu poruku političke represije“, navela je Zuko.