277 novih policijskih službenika položilo zakletvu na Policijskoj akademiji FMUP-a

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu bila je domaćin svečanosti na kojoj su diplome dodijeljene polaznicima XXIX generacije osnovne policijske obuke za čin „mlađi inspektor“ iz Zeničko-dobojskog kantona i XLVI generacije za čin „policajac“ iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Obuku je uspješno završilo 277 kandidata koji su položili zakletvu i time zvanično stekli status policijskih službenika.

Direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović naglasio je značaj današnjeg događaja, ne samo za kadete već i za društvo u cjelini:

– Vaša predanost i disciplina pokazuju da ste spremni preuzeti častan, ali odgovoran zadatak, služiti narodu, štititi zakon i osigurati sigurnost građana.

Zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH Zahid Movlazade pohvalio je inicijative FMUP-a u modernizaciji kurikuluma:

– Modernizirani program osigurava da policija bude opremljena znanjem i vještinama za rad na složenim i osjetljivim slučajevima, uključujući nasilje u porodici i krivična djela nad mladima.

U ime XXIX generacije obratila se Antonela Nikolić, polaznica iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, zahvalivši instruktorima, profesorima i porodicama:

– Disciplina i stručnost koje smo stekli tokom obuke temelj su našeg budućeg rada, a podrška porodice bila je ključna za naš uspjeh.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak poručio je da su kapaciteti policije ovom generacijom dodatno ojačani:

– Ovo su ljudi spremni odgovoriti svim izazovima i čuvati sigurnost građana. Bosna i Hercegovina može računati na kvalitetnu i odgovornu mladu policijsku strukturu.

Polaznik Armin Ahmetović naglasio je odgovornost koju nosi uniforma:

– Završetkom Akademije naš put učenja tek počinje. Uniformu ćemo nositi dostojno i ponosno, a najveća nagrada bit će poštovanje građana.

Posebnu važnost nove obuke istaknula je i Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH:

– Ova generacija prva je prošla obuku prema novom programu u kojem su ljudska prava u središtu rada policije. Poštivanje prava osoba lišenih slobode, uključujući pristup advokatu i medicinskoj njezi, ne smije ostati samo na papiru, već mora biti primijenjeno u praksi.

Svečanost je potvrdila da Policijska akademija, uz podršku domaćih i međunarodnih partnera, nastavlja proces modernizacije i profesionalnog usavršavanja kadrova, s ciljem jačanja sigurnosti i povjerenja građana u policijske institucije.