Dodjela diploma polaznicima Policijske akademije FMUP-a: 277 novih policijskih službenika

Ali Huremović
277 novih policijskih službenika položilo zakletvu na Policijskoj akademiji FMUP-a

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu bila je domaćin svečanosti na kojoj su diplome dodijeljene polaznicima XXIX generacije osnovne policijske obuke za čin „mlađi inspektor“ iz Zeničko-dobojskog kantona i XLVI generacije za čin „policajac“ iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Obuku je uspješno završilo 277 kandidata koji su položili zakletvu i time zvanično stekli status policijskih službenika.

Direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović naglasio je značaj današnjeg događaja, ne samo za kadete već i za društvo u cjelini:
Vaša predanost i disciplina pokazuju da ste spremni preuzeti častan, ali odgovoran zadatak, služiti narodu, štititi zakon i osigurati sigurnost građana.

Zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH Zahid Movlazade pohvalio je inicijative FMUP-a u modernizaciji kurikuluma:
Modernizirani program osigurava da policija bude opremljena znanjem i vještinama za rad na složenim i osjetljivim slučajevima, uključujući nasilje u porodici i krivična djela nad mladima.

U ime XXIX generacije obratila se Antonela Nikolić, polaznica iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, zahvalivši instruktorima, profesorima i porodicama:
Disciplina i stručnost koje smo stekli tokom obuke temelj su našeg budućeg rada, a podrška porodice bila je ključna za naš uspjeh.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak poručio je da su kapaciteti policije ovom generacijom dodatno ojačani:
Ovo su ljudi spremni odgovoriti svim izazovima i čuvati sigurnost građana. Bosna i Hercegovina može računati na kvalitetnu i odgovornu mladu policijsku strukturu.

Polaznik Armin Ahmetović naglasio je odgovornost koju nosi uniforma:
Završetkom Akademije naš put učenja tek počinje. Uniformu ćemo nositi dostojno i ponosno, a najveća nagrada bit će poštovanje građana.

Posebnu važnost nove obuke istaknula je i Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH:
Ova generacija prva je prošla obuku prema novom programu u kojem su ljudska prava u središtu rada policije. Poštivanje prava osoba lišenih slobode, uključujući pristup advokatu i medicinskoj njezi, ne smije ostati samo na papiru, već mora biti primijenjeno u praksi.

Svečanost je potvrdila da Policijska akademija, uz podršku domaćih i međunarodnih partnera, nastavlja proces modernizacije i profesionalnog usavršavanja kadrova, s ciljem jačanja sigurnosti i povjerenja građana u policijske institucije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 2. august

Vijesti

Kontrola voznih karata u Tuzli: Kazna za putnike bez karte 30 KM

Istaknuto

Prijevoznici prekinuli blokadu nakon dogovora s institucijama

Tuzla i TK

Nezgoda u Tuzli: Automobil oborio stub rasvjete na Sjenjaku

Vijesti

Pokrenut projekat razminiranja desne obale Save – EU grant od osam miliona eura

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]