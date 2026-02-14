Akcija MUP-a TK u Tuzli, Lukavcu i Gračanici: Oduzeta droga i uhapšeno više osoba

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, u saradnji s policijskim službenicima PU Gračanica i uz asistenciju Jedinice za specijalnu podršku, proveli su 12. i 13. februara operativno-taktičke i istražne radnje na području Tuzle, Lukavca i Gračanice.

Akcija je realizovana pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbama nadležnih sudova, a izvršeni su pretresi više stambenih objekata, vozila i osoba koje su koristile te prostore, kao i lica zatečenih na lokacijama.

Tom prilikom pronađeno je i privremeno oduzeto 14 PVC pakovanja sa bijelom materijom koja asocira na opojnu drogu speed, 16 pakovanja sa biljnom materijom koja asocira na cannabis sativu, novac u iznosu od 10.200 KM i 2.910 eura, četiri digitalne vage, tri mobilna telefona, drobilice, 20 tableta roze boje, praškasta materija roze boje, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu s krivičnim djelima iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

„Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, oduzeta je sloboda licima D.S. (1998) iz Tuzle, D.M. (2003) iz Lukavca i Š.H. (1981) iz Gračanice“, saopćeno je iz MUP-a TK.

Prema navodima policije, kod D.S. je pronađen amfetamin speed mase 835,285 grama i 45,526 grama cannabis sative, kod D.M. 155,3 grama cannabis sative, dok su kod Š.H. pronađeni amfetamin speed mase 1,402 grama, 20 tableta MDMA i 1,366 grama MDMA u praškastom obliku, što je potvrđeno vještačenjem.

Nakon kriminalističke obrade, navedene osobe će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predate Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Tokom pretresa izvršene su i kontrole osoba zatečenih u objektima, S.B. (1987), A.M. (1990) i F.H. (1997) iz Gračanice, kod kojih su pronađene manje količine materija koje asociraju na opojne droge, te će protiv njih biti podneseni izvještaji zbog sumnje na krivično djelo iz člana 239. Krivičnog zakona FBiH – Posjedovanje i omogućavanje opojnih droga.

„Prilikom pretresanja objekata zatečena su i lica za kojima su raspisane centralne operativne potrage A.M. (1991) i M.Dž. (2000), ranije pravosnažno osuđeni za krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, kojima je oduzeta sloboda i predati su u nadležnost Sudske policije FBiH“, naveli su iz MUP-a Tuzlanskog kantona.