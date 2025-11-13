Ambasador Njemačke razgovarao s čelnicima pravosuđa BiH

Ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfred Grannas posjetio je danas Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Sud BiH i Tužilaštvo BiH, gdje je sa čelnim ljudima ovih institucija razgovarao o ključnim pitanjima vezanim za funkcioniranje pravosuđa i koracima potrebnim za napredak BiH na putu ka Evropskoj uniji.

Tokom sastanaka razgovarao je s predsjednikom VSTV-a BiH Saninom Bogunićem i dopredsjednicom Sanelom Gorušanović-Butigan, v.d. predsjednika Suda BiH Minkom Kreho te glavnim tužiocem Tužilaštva BiH Milenkom Kajganićem.

Ambasador Grannas istaknuo je važnost vladavine prava i naglasio da ga ohrabruje činjenica da BiH ima funkcionalne pravosudne institucije. Naglasio je i da želi čuti primjere u kojima je bosanskohercegovačko pravosuđe postiglo napredak, uprkos izazovima s kojima se suočava.

Predsjednik VSTV-a BiH Sanin Bogunić predstavio je aktivnosti Vijeća, među kojima su osnivanje Odjela za provjeru imovine i interesa nositelja pravosudnih funkcija, usvajanje Strategije za sigurnost pravosuđa i pripadajućeg akcionog plana, te napredak u transparentnosti rada pravosudnih institucija. Bogunić je također naveo da se intenzivno radi na Nacrtu zakona o VSTV-u BiH zajedno s Ministarstvom pravde BiH i Delegacijom EU, te da se nada da bi nacrt mogao biti usvojen do kraja godine.

V.d. predsjednika Suda BiH Minka Kreho naglasila je da Sud BiH obrađuje najkompleksnije predmete, uključujući ratne zločine, terorizam, organizirani kriminal i korupciju, te da svi optuženi pred Sudom BiH imaju jednak tretman, bez obzira na društveni ili politički status.

Glavni tužilac Milenko Kajganić podsjetio je na međunarodnu saradnju Tužilaštva BiH, posebno s partnerima iz Evrope. Istaknuo je zajedničke istražne timove BiH i Njemačke u predmetima trgovine ljudima i ilegalnih migracija, kao i sporazume o saradnji s Evropskim javnim tužiocem i EUROJUST-om.

U razgovorima je posebno istaknuta povezanost reforme pravosuđa s procesom evropskih integracija te potreba da domaće institucije aktivno rade na ispunjavanju obaveza koje će građanima donijeti konkretnu korist.

Predstavnici pravosudnih institucija BiH izrazili su punu posvećenost ovom procesu, dok je ambasador Grannas poručio da će Njemačka nastaviti pružati podršku, ali da napredak prije svega zavisi od rada domaćih institucija.