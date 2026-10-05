Ambasadori o izborima u BiH: Nove tehnologije važan iskorak za demokratiju

Nedžida Sprečaković
izbori bih 2026

Nove izborne tehnologije, koje su prvi put na Općim izborima primijenjene širom Bosne i Hercegovine, predstavljaju važan iskorak za demokratiju i dodatnu zaštitu glasa građana, ocijenili su danas ambasadori i šefovi misija devet zemalja u BiH.

Zajedničku izjavu nakon jučerašnjih Općih izbora objavili su predstavnici Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema njihovoj ocjeni, uvođenjem novih tehnologija na biračkim mjestima uspostavljene su dodatne zaštitne mjere koje bi trebale doprinijeti sigurnosti glasa svakog birača, ali i većem povjerenju građana u izborni proces.

Nove izborne tehnologije trebaju povećati povjerenje u izbore

Ambasadori i šefovi misija posebno su pohvalili rukovodstvo Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i zaposlene koji su učestvovali u provođenju izborne reforme.

Naveli su da je provođenje ovog procesa bilo izuzetno zahtjevno te ocijenili da je CIK BiH uspješno odgovorio na zadatak uvođenja nove tehnologije na području cijele zemlje.

U zajedničkoj izjavi istaknuta je i uloga Koalicije „Pod lupom“, posebno u edukaciji birača prije izbora i posmatranju izbornog procesa.

„Smjer je jasan, ka izborima koji su transparentniji, vjerodostojniji i uživaju veće povjerenje građana širom BiH“, poručili su predstavnici devet država.

Nove izborne tehnologije na ovogodišnjim Općim izborima uključivale su uređaje za identifikaciju i autentifikaciju birača te skenere glasačkih listića.

Predstavnici međunarodne zajednice u zajedničkoj izjavi naglasili su i značaj izlaska građana na izbore, navodeći da demokratija prije svega zavisi od njihovog učešća.

Pohvalili su sve birače koji su iskoristili pravo glasa i učestvovali u odlučivanju o budućem političkom pravcu Bosne i Hercegovine.

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