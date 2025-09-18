AmCham BiH društveno odgovorna aktivnost “Dobro se dobrim vraća” promovisana u Tuzli

Američka trgovačka komora u BiH (AmCham BiH) je 17. septembra u Tuzli, u saradnji sa Gradom Tuzla i članicama Komore, promovisala ovogodišnju društveno odgovornu aktivnost “Dobro se dobrim vraća”. Ova inicijativa predstavlja dugogodišnji program prikupljanja sredstava kojima se pomaže organizacijama širom BiH, a koje pružaju podršku ženama i djeci žrtvama nasilja, mladima koji napuštaju institucionalnu brigu, beskućnicima i socijalno ugroženim osobama, kao i djeci bez roditeljskog staranja.

Uvodnim obraćanjima predsjednice Upravnog odbora AmCham BiH Amine Mahmutović i izvršnog direktora Nedima Hamzića naglašena je važnost zajedničkog rada, dok je predstavnica Gradske uprave Asja Redžić podsjetila na predanost Tuzle da je godinama podržavala ovu inicijativu. Izlaganja Danijele Huremović iz organizacije Vive Žene Tuzla i Amre Saračević iz Udruženja PIPOL, pokazala su kroz primjere iz prakse šta znači kada neko pruži ruku podrške u pravom trenutku.

AmCham BiH i članice odlučile su da prikupljena sredstva usmjere ka organizacijama koje se neumorno bore na prvoj liniji: sigurnim kućama širom BiH (Fondacija lokalne demokratije Sarajevo, Medica Zenica, Žene sa Une Bihać, Budućnost Modriča, Žena BiH Mostar, Fondacija Lara Bijeljina, Udružene žene Banja Luka, Vive žene Tuzla), SOS Dječijim selima BiH, organizaciji Minores u Mostaru, te Centru Duga za djecu bez roditeljskog staranja iz Kulen Vakufa.

Ono što sve ove organizacije povezuje jeste neiscrpna energija i posvećenost, ali i hronični nedostatak resursa. Njihove potrebe ne završavaju jednom donacijom, jer traže kontinuiranu finansijsku i institucionalnu podršku kako bi nastavile pružati utočište, hranu, pravnu i psihološku pomoć, ali i šansu za novi početak.

Zato je važno da se inicijative poput ove nastave i šire. Privreda ima snagu ne samo da pokrene ekonomske tokove, nego i da zaštiti najranjivije. AmCham BiH još jednom je pokazala da poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini zna biti nosilac humanosti i promjena, a završna Gala večer u decembru biće trenutak kada će se ova zajednička solidarnost pretočiti u konkretnu podršku onima kojima je najpotrebnija.