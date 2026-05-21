Amidžić: Budžet BiH usvojen jednoglasno, najveće povećanje odnosi se na primanja zaposlenih

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić izjavio je nakon sjednice Vijeća ministara BiH da je Nacrt budžeta za 2026. godinu, u iznosu od 1,58 milijardi KM, usvojen jednoglasno.

Amidžić je istakao da se najveće povećanje u budžetu odnosi na primanja zaposlenih u institucijama BiH, za šta je planirano 130,8 miliona KM. Prema njegovim riječima, plate bi trebale biti isplaćivane po uvećanoj osnovici od 690 KM, uz povećanje toplog obroka sa 12,6 na 13,8 KM i regres od 690,83 KM.

Pozvao je Predsjedništvo BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH da budžet usvoje u hitnoj proceduri.

Govoreći o BHRT-u, Amidžić je rekao da su sredstva koja po zakonu pripadaju javnom servisu uredno isplaćena.

Osvrnuo se i na pitanje visokog predstavnika, poručivši da ne želi dolazak novog visokog predstavnika u BiH, jer smatra da zemlja treba funkcionisati samostalno.

Komentarišući evropska sredstva, Amidžić je naglasio da se ne radi isključivo o poklonjenom novcu, nego većim dijelom o kreditu, uz dio granta od 280 miliona eura.