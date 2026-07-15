Argentina protiv Engleske igra večeras u drugom polufinalu Svjetskog prvenstva, u susretu koji spaja aktuelnog svjetskog prvaka i reprezentaciju čiji navijači već decenijama ponavljaju da se „fudbal vraća kući“. Na stadionu u Atlanti bit će odlučeno ko će u finalu odmjeriti snage sa Španijom.

Argentina je do završnice stigla bez poraza, dok je Engleska kroz nekoliko dramatičnih utakmica pokazala da ima kvalitet i snagu za povratak među dvije najbolje reprezentacije svijeta. Posebnu pažnju privlači i duel Lionela Messija sa Harryjem Kaneom i Judeom Bellinghamom, koji su među najboljim strijelcima prvenstva.

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Argentina do polufinala sa šest pobjeda

Argentina je odbranu naslova počela u grupi J, u kojoj je osvojila maksimalnih devet bodova. Na otvaranju je savladala Alžir rezultatom 3:0, zatim Austriju sa 2:0, dok je grupnu fazu završila pobjedom protiv Jordana rezultatom 3:1.

Aktuelni prvaci svijeta mnogo teže su prolazili kroz eliminacionu fazu. Zelenortska Ostrva savladali su rezultatom 3:2 nakon produžetaka, a istim rezultatom eliminisali su Egipat u osmini finala. U četvrtfinalu je Argentina nakon dodatnih 30 minuta pobijedila Švicarsku sa 3:1.

Alexis Mac Allister doveo je Argentince u vodstvo, Dan Ndoye je izjednačio, a prolazak su golovima u produžecima osigurali Julian Alvarez i Lautaro Martinez.

Argentina je u dosadašnjih šest utakmica postigla 17 pogodaka, a primila šest. Lionel Messi je sa osam golova najbolji strijelac ekipe i jedan od glavnih kandidata za Zlatnu kopačku.

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Engleska se vraćala kada je bilo najpotrebnije

Engleska je takmičenje u grupi L otvorila pobjedom protiv Hrvatske rezultatom 4:2. Nakon toga uslijedio je remi bez golova protiv Gane, dok je prvo mjesto u grupi potvrđeno pobjedom nad Panamom sa 2:0.

Ekipa Thomasa Tuchela u prvoj eliminacionoj rundi gubila je od Demokratske Republike Kongo, ali je sa dva kasna gola Harryja Kanea stigla do pobjede od 2:1. U osmini finala Engleska je u izuzetno uzbudljivoj utakmici savladala Meksiko sa 3:2, iako je dio meča igrala sa desetoricom fudbalera.

Četvrtfinale protiv Norveške također je odlučeno tek nakon produžetaka. Jude Bellingham postigao je oba gola u pobjedi od 2:1, uključujući i pogodak kojim je Engleska izborila polufinale. Kane i Bellingham na prvenstvu su postigli po šest golova, pa engleski navijači vjeruju da bi upravo ova generacija mogla ostvariti dugogodišnju želju izraženu riječima „fudbal se vraća kući“.

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Argentina protiv Engleske u Atlanti

Utakmica Argentina protiv Engleske igra se večeras, 15. jula, od 21 sat prema vremenu u Bosni i Hercegovini, odnosno od 15 sati po lokalnom vremenu u Atlanti. Domaćin drugog polufinala bit će Atlanta Stadium, poznatiji pod komercijalnim nazivom Mercedes-Benz Stadium.

Stadion je otvoren 2017. godine, a prema podacima FIFA-e za Svjetsko prvenstvo može primiti 68.239 gledalaca. Prepoznatljiv je po pokretnom krovu i velikom kružnom videoekranu koji se proteže iznad tribina. Polufinale će biti osma i posljednja utakmica ovogodišnjeg prvenstva odigrana na ovom stadionu.

Ismail Elfath sudi polufinale

Glavni sudija utakmice bit će Amerikanac Ismail Elfath, arbitar marokanskog porijekla koji već godinama sudi utakmice američke MLS lige. Njegovi pomoćnici bit će Corey Parker i Kyle Atkins, također iz Sjedinjenih Američkih Država.

Elfathu će ovo biti četvrta utakmica na Svjetskom prvenstvu. Prethodno je sudio susrete Nizozemske i Japana, Urugvaja i Španije te duel Norveške i Brazila. Bio je i četvrti sudija finala Svjetskog prvenstva 2022. godine, u kojem je Argentina nakon izvođenja penala pobijedila Francusku i osvojila titulu.

Maradonina ruka obilježila duel iz 1986. godine

Kada se spomene utakmica između Argentine i Engleske, neizbježno je podsjećanje na četvrtfinale Svjetskog prvenstva 1986. godine u Meksiku. Argentina je 22. juna na stadionu Azteca pobijedila rezultatom 2:1, a oba pogotka postigao je Diego Armando Ma