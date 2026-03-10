Barbarez objavio spisak za baraž protiv Velsa, Željezničar smijenio kompletan Upravni odbor pred meč Kupa BiH

Adin Jusufović
Foto: Almir Razić

Bosanskohercegovački fudbal jutros je obilježen dvjema značajnim vijestima. Selektor reprezentacije Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za martovske utakmice baraža za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, dok je u isto vrijeme u FK Željezničar došlo do iznenadne smjene kompletnog Upravnog odbora, svega nekoliko mjeseci nakon njihovog imenovanja.

Barbarez je za predstojeće utakmice odabrao 25 fudbalera koji će 26. marta u Cardiffu igrati polufinale baraža protiv selekcije Velsa. Na spisku su se našla i dva nova imena, defanzivac francuskog Lensa Nidal Čelik te napadač Jovo Lukić, član rumunskog kluba Universitatea Cluj. Ukoliko reprezentacija Bosne i Hercegovine savlada Vels, finale baraža igrat će 29. marta u Zenici na stadionu Bilino polje protiv pobjednika susreta između Italije i Sjeverne Irske. Na spisku se očekivano nalaze i nosioci igre, među kojima su Edin Džeko, Sead Kolašinac i Ermedin Demirović, dok su pretpozive dobili Šarić, Karić i Gazibegović.

Na Barbarezovom spisku nalaze se golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. U odbrani su Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Dennis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić i Nidal Čelik. Vezni red čine Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Amar Memić, Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević, Armin Gigović i Kerim Alajbegović, dok su u napadu Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković.

Istovremeno, iz FK Željezničar je potvrđeno da su svi članovi Upravnog odbora razriješeni dužnosti. Mandat predsjednika Nijaza Brkovića te članova Nasufa Drinjakovića, Amara Bajramovića i Nihada Harbaša okončan je odlukom predsjednika Skupštine kluba Sanina Mirvića. Iz kluba je poručeno da su u fokusu dugoročna stabilnost i sistemsko upravljanje, umjesto kratkoročnih rješenja.

Promjene u rukovodstvu dolaze u osjetljivom trenutku za sarajevski klub, jer Željezničar danas u Doboju igra revanš susret protiv Sloge u okviru Kupa BiH. Plavi u taj meč ulaze s golom zaostatka iz prve utakmice i pokušat će izboriti plasman u polufinale, dok klub paralelno započinje proces formiranja novog Upravnog odbora koji će preuzeti upravljanje i nastavak započetih aktivnosti. Iz kluba su se zahvalili dosadašnjim članovima uprave na uloženom radu i doprinosu tokom njihovog mandata.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sud odbio zahtjeve kupaca stanova protiv firme Dženex iz Tuzle

Istaknuto

Sadekatul-fitr u BiH 15, 20 ili 25 KM, nisab za zekat ove godine 24.624 KM

Istaknuto

Cijene nafte pale nakon Trumpove najave mogućeg završetka rata na Bliskom istoku

Istaknuto

Na cestama u BiH saobraća se po vlažnom ili mjestimično mokrom kolovozu

Istaknuto

U narednih sedam dana očekuju se značajne vremenske promjene

Učitati više