Barbarez objavio spisak Zmajeva za Kipar i Maltu, vraćaju se tri važna igrača

Jasmina Ibrahimović
Foto: Fudbalski savez BiH

Selektor nogometne rprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeću utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra, te prijateljsku utakmicu sa Maltom.

Zmajevi će 9. oktobra u Larnaci gostovati selekciji Kipra, dok je susret sa Maltom na programu 12. oktobra u Ta’ Qali.

Selektor Barbarez je za ovu reprezentativnu akciju poslao 25 poziva i tri pretpoziva, a na spisku su: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Dženis Burnić, Amar Dedić, Adrian Leon Barišić, Eman Košpo i Dennis Hadžikadunić, Luka Menalo, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Armin Gigović, Nail Omerović, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković, Samed Baždar.

Pretpozive su dobili: Jusuf Gazibegović, Luka Kulenović i Ifet Đakovac.

– Sa velikim optimizmom dočekujemo ovo okupljanje i vjerujem da ćemo nastaviti naš put na način na koji svi priželjkujemo – borbeno, zajednički i sa jasnim ciljem pred sobom. Želimo da kroz ove dvije utakmice pokažemo napredak i pravi timski duh. Bodovi sa Kipra bi nam mnogo značili za nastavak kvalifikacija, ali nećemo zanemariti ni meč sa Maltom koji nam je bitan u pripremi ekipe za buduće izazove. U reprezentaciju se vraćaju tri igrača – Dennis Hadžikadunić, Haris Tabaković i Luka Menalo. Siguran sam da ćemo svi dati svoj maksimum i da ćemo zajedno napraviti nove korake ka ostvarenju naših ciljeva – rekao je Barbarez.

Sergej Barbarez će pres-konferenciju održati u ponedjeljak, 6. oktobra u Sarajevu.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzlak Armin Mujkanović slavio historijsku pobjedu na „Buzetskim danima 2025“

Vijesti

Berlinski proces: Forum civilnog društva i Think Tank organizacija 2025

Tuzla i TK

Komunalac pozvao mještane Ši sela da iznesu žute kante 24. septembra

Istaknuto

Radnici Koksare Lukavac za 1. oktobar najavili štrajk upozorenja, strahuju za radna mjesta

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]