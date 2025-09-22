Barbarez objavio spisak Zmajeva za Kipar i Maltu, vraćaju se tri važna igrača

Selektor nogometne rprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeću utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra, te prijateljsku utakmicu sa Maltom.

Zmajevi će 9. oktobra u Larnaci gostovati selekciji Kipra, dok je susret sa Maltom na programu 12. oktobra u Ta’ Qali.

Selektor Barbarez je za ovu reprezentativnu akciju poslao 25 poziva i tri pretpoziva, a na spisku su: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Dženis Burnić, Amar Dedić, Adrian Leon Barišić, Eman Košpo i Dennis Hadžikadunić, Luka Menalo, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Armin Gigović, Nail Omerović, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković, Samed Baždar.

Pretpozive su dobili: Jusuf Gazibegović, Luka Kulenović i Ifet Đakovac.

– Sa velikim optimizmom dočekujemo ovo okupljanje i vjerujem da ćemo nastaviti naš put na način na koji svi priželjkujemo – borbeno, zajednički i sa jasnim ciljem pred sobom. Želimo da kroz ove dvije utakmice pokažemo napredak i pravi timski duh. Bodovi sa Kipra bi nam mnogo značili za nastavak kvalifikacija, ali nećemo zanemariti ni meč sa Maltom koji nam je bitan u pripremi ekipe za buduće izazove. U reprezentaciju se vraćaju tri igrača – Dennis Hadžikadunić, Haris Tabaković i Luka Menalo. Siguran sam da ćemo svi dati svoj maksimum i da ćemo zajedno napraviti nove korake ka ostvarenju naših ciljeva – rekao je Barbarez.

Sergej Barbarez će pres-konferenciju održati u ponedjeljak, 6. oktobra u Sarajevu.