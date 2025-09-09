Barbarez: Očekuje nas ozbiljan, borben i vjerovatno najintenzivniji susret dosad

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje selekciju Austrije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Kako je na jučerašnjoj konferenciji za medije kazao selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez, bit će to najteži izazov za njegove izabranike u ovim kvalifikacijama.

Bh. reprezentacija u ovaj duel ulazi s visokim samopouzdanjem nakon uvjerljive pobjede nad San Marinom rezultatom 6:0. Ipak, Austrijanci su mnogo snažniji protivnik, a Barbarez je jasno istaknuo koliko je ovaj meč važan.

– Očekuje nas ozbiljan, borben i vjerovatno najintenzivniji susret dosad. Protiv San Marina smo pokušali dodati dubinu našoj igri, ali sada je pred nama znatno zahtjevniji protivnik. Plan je da sutra od prve minute na terenu budu igrači koji mogu odgovoriti na taj intenzitet – rekao je Barbarez.

Osvrnuo se i na izmjene u prošloj utakmici, koje su, kako je naveo, otkrile šta timu još nedostaje.

– Počeli smo s iskusnim Harisom, s ciljem da stabiliziramo igru. Kasnije smo uveli brže igrače jer nam je bila potrebna veća prodornost. Sutra će biti ključno da od početka imamo dubinu – to je element koji odlučuje utakmice na ovom nivou – naveo je.

Barbarez je potvrdio da su svi igrači zdravi i spremni i motivisani za utakmicu, te naglasio da ne bi bio zadovoljan bodom iz ovog duela.

– Bod nikada nije naš cilj. Da tako razmišljam, ne bih se bavio ovim poslom. Imamo jasnu viziju i stav. Ako nakon četiri kola nemamo samopouzdanje, kada ćemo ga imati. Šest golova protiv bilo koga nije mala stvar, ali ono što me više raduje je reakcija ekipe u drugom dijelu te utakmice – to me, kao trenera, posebno čini zadovoljnim – podvukao je.

Napomenuo je da razmatra povratak Amara Dedića na poziciju desnog beka, jer je u reprezentaciji često korišten u ofanzivnijim ulogama, a sada za tu svrhu ima nekoliko opcija.

– Dedićev kvalitet u igri jedan na jedan, njegova prodornost i energija su nam vrlo vrijedni. Zato smo ga do sada koristili više prema naprijed. No, sada imamo dodatne opcije – Kerima, Esmira, Memića – pa ozbiljno razmatramo da ga vratimo na njegovu prirodnu poziciju beka. Odluka još nije konačna, ali imamo još jednu noć za razmišljanje – rekao je barbarez.

Utakmica BiH – Austrija će biti odigrana večeras u Zenici s početkom u 20.45 sati.