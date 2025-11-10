Barbarez: Protiv Rumunije nas očekuje zahtjevna utakmica

Seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog mjeseca će igrati kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunije i Austrije. Bosni i Hercegovini iz tih duela trebaju dvije pobjede za prvo mjesto i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

Selektor Sergej Barbarez kazao je na današnjoj konferenciji za medije da nije promijenio mišljenje o prvom protivniku – reprezentaciji Rumunije, koja je po njemu odlična, tehnički potkovana ekipa sa odličnim pojedincima.

– To će biti veoma trkački zahtjevna utakmica. Mi igramo kući, već smo jednom pokazali da ih možemo pobijediti. Vjerujem u ekipu i igrače koje sam pozvao. Većina naših igrača standardno igra u svojim klubovima, što me raduje. Uvijek ćemo se fokusirati na igrače koji žele igrati za ovu reprezentaciju – rekao je Barbarez.

Nada se da će svi igrači koje je pozvao biti dobrog zdravstvenog stanja i u dobroj formi. Kazao je da je 15 minuta prije početka konferencije za medije dobio lošu vijest da se Barišić povrijedio.

– Nadamo se da će sve proći kako smo zamislili i da će ova sedmica proći bez nekih neočekivanih stvari i da ćemo spremi dočekati Rumuniju, ali moram kazati da Barišić neće biti spreman jer se jučer povrijedio na utakmici – rekao je Barbarez i dodao da Radeljić nije spreman fizički za ovaj duel.

Napominje da su ostali igrači dobrog zdravlja i trebali bi biti spremni za nadolazeće duele, te da će nakon treninga odlučiti na koga će računati za meč protiv Rumunije, a na koga ne.

– Nedostaju nam iskusni igrači, ali sviđa mi se pristup u voljni momenat, pogotovo kod mlađih reprezentativaca – rekao je.

Barbarez navodi da je u prošlim utakmicama bilo problema u veznom redu reprezentacije BiH, te da su neki igrači razočarali kada je u pitanju pregled igre i komunikacija sa saigračima na terenu.

– Drago mi je što su tu Hadžiahmetović i Šarić, jer obojica su iskusni igrači i mogu nam donijeti upravo ono što nam treba na sredini terena – kazao je.

Na pitanje zašto se nije oglasio putem društvenih medija o pitanju navijačke grupe “BH Fanaticos”, kojoj prethodno nisu odobrene ulaznice za utakmicu protiv Rumunije, Barbarez je kazao da je o tome želio govoriti na konferenciji za medije a ne preko Instagrama, te da mu najvatreniji navijači BiH mnogo znače.

– Sergej Barbarez voli svoju državu, reprezentaciju i navijače, posebno najvjernije navijače. Tako će biti dok ja postojim – podvukao je selektor.

Direktor reprezentacija Emir Spahić se nadovezao na ovu temu i rekao da je Nogometni savez BiH za BH Fanaticose obezbijedio 600 karata.

Utakmica BiH – Rumunija će biti odigrana u subotu, 15. novembra na stadionu „Bilino polje“ u Zenici, dok je meč protiv Austrije zakazan tri dana poslije.