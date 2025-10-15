Bećirović i Reilly: BiH i Ujedinjeno Kraljevstvo jačaju strateško partnerstvo i povjerenje

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) u BiH Julian Reilly tokom današnjeg susreta potvrdili su zajedničku opredijeljenost da se kroz intenzivniji politički dijalog i konkretne projekte dalje jača strateško partnerstvo, saradnja i povjerenje Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva.

Pozdravljeni su bliski i prijateljski odnosi BiH i UK, kao i intenzivn politički dijalog i sadržajna saradnja dvije države na brojnim područjima.

Bećirović je zahvalio na kontinuiranoj podršci UK, posebno u oblasti jačanja institucija, vladavine prava, odbrane i kulturne razmjene.

Istakao je važnost nastavka britanskog angažmana u BiH, uz ocjenu da je podrška UK posebno važna za nastavak procesa euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine.

U kontekstu ovogodišnjeg domaćinstva Berlinskog procesa u UK, sagovornici su razmijenili mišljenja o ključnim prioritetima i inicijativama usmjerenim na jačanje regionalne saradnje i napretka država regije prema punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Bećirović je naglasio da BiH aktivno podržava ciljeve Berlinskog procesa i da je njihova provedba važan doprinos jačanju stabilnosti i ekonomskog povezivanja u regiji.

Zahvalio je Ujedinjenom Kraljevstvu na podršci Bosni i Hercegovini kroz programe koji doprinose ekonomskim reformama, unapređenju poslovnog okruženja, demokratiji i suočavanju s prošlošću.

Naglasio je da se odnosi dvije države razvijaju u pozitivnom smjeru, uz rast trgovinske razmjene i kontinuiranu britansku podršku reformi i razvoju Oružanih snaga BiH, kroz projekte jačanja vojnih kapaciteta, obuke kadra i unapređenja uslova rada i obuke.

Ambasador Reilly je potvrdio snažnu posvećenost UK očuvanju stabilnosti i napretka Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da će nastaviti pružati podršku jačanju demokratskih institucija i vladavine prava u Bosni i Hercegovini, te aktivno sarađivati s domaćim institucijama u provedbi reformi i jačanju ekonomskih i društvenih veza dvije države.

Reilly je istakao da UK ostaje pouzdan partner Bosni i Hercegovini, opredijeljen njenoj euroatlantskoj i evropskoj budućnosti, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.