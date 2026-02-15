Bećirović sa zvaničnikom State Departmenta: Lobiranje entiteta RS protiv države BiH je atak na mir

RTV SLON
Foto: Kabinet člana Predsjedništva BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa šefom Biroa za Evropu i Evroaziju američkog State Departmenta Brendanom Hanrahanom o političkoj i sigurnosnoj situaciji, energetskim projektima i pitanjima državne imovine, saopćeno je iz Bećirovićevog kabineta.

Tokom sastanka Bećirović je naglasio značaj dugogodišnjeg partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država za očuvanje mira, stabilnosti i ukupnog razvoja države.

Govoreći o aktivnostima vlasti u entitetu RS, Bećirović je ukazao na, kako je naveo, sporne ugovore s lobističkim kućama u inostranstvu.

„Skandalozni ugovori bh. entiteta RS s određenim lobističkim kućama kojim je eksplicitno ugovoreno lobiranje za razbijanje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine predstavljaju antidejtonsko i protuustavno djelovanje usmjereno protiv mira i sigurnosti. To predstavlja eskalaciju koja nije viđena u više od 30 godina implementacije Dejtonskog sporazuma i ne smije se dopustiti realizacija takve destruktivne i opasne politike“, rekao je Bećirović.

Jedna od tema razgovora bila je i Južna gasna interkonekcija, koju je Bećirović opisao kao strateški projekat za energetsku sigurnost i diverzifikaciju snabdijevanja gasom.

„Realizacija projekta Južne gasne interkonekcije predstavlja strateški energetski projekat od značaja za energetsku sigurnost i diverzifikaciju izvora snabdijevanja gasom i doprinosi jačanju energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine“, istakao je.

Kada je riječ o državnoj imovini, naveo je da to pitanje treba rješavati u skladu s konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Hanrahan je, kako se navodi u saopćenju, ponovio podršku SAD suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine.

„SAD ostaju dosljedno opredijeljene za očuvanje mira i stabilnosti u državi“, poručio je Hanrahan, uz izraženu podršku projektu Južne gasne interkonekcije i njegovom značaju za energetsku sigurnost, ekonomsku stabilnost i otpornost Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

BiH

Više stranaka će podržati Denisa Bećirovića kao kandidata za člana Predsjedništva...

Vijesti

Bećirović u Washingtonu razgovarao o jačanju odnosa BiH i SAD-a

Politika

Bećirović u Washingtonu: Dijaspora je snažan most između BiH i SAD-a

Politika

Bećirović u Washingtonu: Strateško partnerstvo sa SAD-om ključno za stabilnost BiH

Politika

Bećirović razgovarao s delegacijom Udruženja generala BiH o sigurnosnim izazovima

BiH

Bećirović razgovarao s intelektualcima o jačanju demokratije i državnih institucija

Vijesti

Pametne užine, zdrava djeca: NutriPorcija u službi dobrih navika

Sport

Sloboda ubjedljiva protiv Gradine u prvoj pripremnoj utakmici

Istaknuto

Esma Alić izlazi na stazu, prvi nastup na Igrama danas

Istaknuto

Tuzlu danas očekuju obilna kiša i pad temperature, na snazi žuto upozorenje

Istaknuto

Klizavi putevi i smanjena vidljivost, upozorenje za vozače u cijeloj BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]