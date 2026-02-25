Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović primio je u nastupnu posjetu novoimenovanu ambasadoricu Države Palestine u Bosni i Hercegovini Sylviu Kharoof.

Bećirović je ambasadorici Kharoof poželio dobrodošlicu i uspješan mandat u Bosni i Hercegovini.

Razgovarano je o tradicionalno prijateljskim bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Države Palestine. Istaknuta je opredijeljenost za daljnju izgradnju i jačanje odnosa u svim oblastima od obostranog interesa, te je naglašena važna uloga Ambasade Države Palestine u Sarajevu za unapređenje ukupne saradnje.

Bećirović je pozdravio usvajanje Rezolucije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN), kojom se podržava sveobuhvatni plan prekida vatre u Gazi, te odobrava formiranje Odbora za mir i slanje Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazu. Dodao je da se Bosna i Hercegovina zalaže za dugoročno rješenje koje podrazumijeva postojanje dvije ravnopravne države, te da osuđuje svako nasilje, a posebno napade na civile. Bosna i Hercegovina snažno podržava sve konstruktivne inicijative koje vode ka mirnom i trajnom rješenju palestinsko-izraelskog konflikta.

Ambasadorica Kharoof zahvalila je na srdačnom prijemu i jasnim stavovima Bosne i Hercegovine u vezi s podrškom Državi Palestini na bilateralnom i multilateralnom planu. Istakla je da u toku svog mandata želi aktivno raditi na daljem unapređenju političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa dvije prijateljske države, te jačanju saradnje putem konkretnih inicijativa i projekata od obostranog interesa. Naglasila je da Bosnu i Hercegovinu vidi kao iskrenog prijatelja palestinskog naroda i važnog partnera u promociji mira, dijaloga i međunarodnog prava.