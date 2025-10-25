Bećirović u Beču: Formiranje Globalne mreže bh. dijaspore važan iskorak u povezivanju dijaspore i domovine

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je u Beču s predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore u Republici Austriji. Sastanak je organiziran u saradnji sa Savezom bh. udruženja u Austriji Consilium Bosniacum, koji okuplja brojne organizacije i pojedince angažirane na očuvanju identiteta, kulture i tradicije Bosne i Hercegovine u Republici Austriji.

Predstavnici bh. dijaspore su naglasili da je ovo prvi put da neki član Predsjedništva BiH organizira otvoren razgovor s građanima Bosne i Hercegovine u Republici Austriji, kako bi se otvorile važne teme, od interesa za Bosnu i Hercegovinu. Kazali su da se kao jedan od ključnih izazova, od njihovog dolaska u Republiku Austriju do danas, nameće pitanje očuvanja bosanskog jezika, odnosno bosanskohercegovačke tradicije i kulture.

Također, istaknuto je da 170.000 građana Bosne i Hercegovine u Austriji, predstavlja neprocjenjivo vrijedan potencijal koje treba kvalitetno povezati s Bosnom i Hercegovinom. Čvršće poslovno povezivanje, rješavanje pitanja dvojnog državljanstva, kreiranje mehanizama za učenje bosanskog jezika i nabavka udžbenika nacionalnih predmeta, samo su neke od važnih tema, o kojima su učesnici sastanka razgovarali s članom Predsjedništva BiH dr. Denisom Bećirovićem.

Na sastanku je istaknuto da je formiranje Globalne mreže bh. dijaspore pri Kabinetu dr. Bećirovića važan iskorak u povezivanju dijaspore i domovine. Izvan domovine danas živi više od dva miliona građana Bosne i Hercegovine i neophodno je uspostaviti mehanizme čvrstog povezivanja i zajedničkog djelovanja. Kako bi se uspješno ostvarili strateški ciljevi, Globalna mreža bh. dijaspore povezuje veliki broj bh. građana i organizacija, na svim kontinentima. Proteklih godina su putem ove mreže realizirani brojni važni projekti od interesa za Bosnu i Hercegovinu. Kako je naglasio dr. Bećirović, Globalna mreža bh. dijaspore je otvorena za nove članove i nove ideje, koje će voditi ka prosperitetu i zajedništvu, a koje će istinski čuvati demokratsku, multikulturalnu i slobodarsku bit Bosne i Hercegovine.

Bećirović je istakao da bh. zajednica u Republici Austriji predstavlja važan most između dvije prijateljske države. Naglasio je da su građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine odlično integrirani u austrijsko društvo te da svojim znanjem, radom i angažmanom daju značajan doprinos razvoju Republike Austrije. Istaknuto je da bh. dijaspora ima važnu ulogu u jačanju ekonomskih veza i investicija između dvije države, te da brojni austrijski investitori bh. porijekla aktivno doprinose privrednom razvoju Bosne i Hercegovine.

Predstavnici dijaspore upoznali su člana Predsjedništva BiH s aktivnostima svojih udruženja, akademskih organizacija, kulturno-umjetničkih društava, omladinskih i obrazovnih inicijativa, ističući projekte koji povezuju građane Bosne i Hercegovine i Republike Austrije. Posebno je naglašena podrška projektima koji promovišu istinu o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, među kojima je i podizanje spomenika „Cvijet Srebrenice“ ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Beču.

Bećirović je zahvalio svim prisutnima na njihovom predanom angažmanu i istakao da će nastaviti pružati podršku inicijativama koje jačaju veze između domovine i dijaspore. Zajedničkim naporima i povjerenjem mogu se dodatno osnažiti odnosi i izgraditi bolja budućnost za sve građane Bosne i Hercegovine – u domovini i širom svijeta, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva, Denisa Bećirovića.