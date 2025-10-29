Bećirović u Parizu na panelu „Značaj regionalne saradnje na Balkanu za buduće generacije“

Nedžida Sprečaković
Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović učestvovao je u Parizu na panelu „Značaj regionalne saradnje na Balkanu za buduće generacije“ u okviru Pariškog mirovnog foruma, zajedno s drugim visokim zvaničnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija.

Učesnici su razmijenili mišljenja o ključnim izazovima i prilikama za jačanje regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Važno je da Bosna i Hercegovina aktivnim učešćem u regionalnim inicijativama pokazuje da je proaktivan i konstruktivan partner. Dijalog, saradnja i međusobno uvažavanje su neophodni za stabilnost Zapadnog Balkana. Tokom panela naglašeno je da Zapadni Balkan mora postati prostor saradnje i održivog razvoja, uz punu evroatlantsku i evropsku perspektivu kao strateških vanjskopolitičkih ciljeva Bosne i Hercegovine.

Učesnici su se saglasili da je daljnje jačanje regionalnog povezivanja od ključnog značaja za stabilnost i ekonomski razvoj cijelog Zapadnog Balkana. Ocijenjeno je da je stvaranje boljih prilika za mlade, kroz saradnju u području obrazovanja, inovacija i ekonomije, neophodno kako bi se spriječilo njihovo iseljavanje i osigurao dugoročni prosperitet država regiona.

