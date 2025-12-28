Bh. sport u 2025: Godina velikih imena i historijskih rezultata

Bosanskohercegovački sport je u 2025. godini, uprkos brojnim izazovima, ostvario zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni, kroz individualne uspjehe sportista, nastupe reprezentacija i prisustvo klubova u Evropi.

Plivačica Lana Pudar i ove godine je potvrdila status sportistkinje svjetske klase, redovno nastupajući u finalima najvećih međunarodnih takmičenja, osvojivši srebro na Evropskom prvenstvu U-23 na 200 metara leptir te ponovo ponijevši titulu najbolje sportašice BiH. Kontinuitet nastupa u Svjetskom kupu nastavila je i skijašica Elvedina Muzaferija, dok je biciklistkinja Lejla Njemčević ostvarila pobjede i podijume na državnom prvenstvu i UCI World Cupu, te nastupila na Svjetskom prvenstvu u Švicarskoj.

Teniska nada Tea Kovačević odbranila je Masters titulu u Monte Carlu bez izgubljenog seta, osvojila više ITF juniorskih turnira i debitovala za seniorsku reprezentaciju BiH u Billie Jean King Cupu. Streljačica Zakira Pušina osvojila je srebro na Evropskom kadetskom prvenstvu uz državni rekord, potvrdivši veliki potencijal.

U borilačkim sportovima medalje na međunarodnoj sceni osvajali su brojni bh. sportisti, dok je Mahir Zuka postao prvi bh. borac s pravom nastupa na IBJJF Svjetskom prvenstvu crnih pojaseva. Teniser Damir Džumhur sezonu je završio na 65. mjestu ATP liste, s pobjedom nad Stanom Wawrinkom u Umagu i nastupima na Grand Slam i Masters turnirima.

Nogometna reprezentacija BiH izborila je baraž za Svjetsko prvenstvo 2026, dok su košarkaši plasmanom u osminu finala Eurobasketa ostvarili drugi najbolji rezultat u historiji, završivši prvenstvo na 13. mjestu. Edin Atić proglašen je najboljim sportašem BiH.

Na klupskom planu, Zrinjski Mostar se plasirao u eliminacionu fazu Konferencijske lige, dok su bh. klubovi bili prisutni u UEFA takmičenjima. U košarci, Igokea je nastavila nastupe u ABA ligi i FIBA Ligi prvaka, a KK Bosna se vratila u ABA ligu i izborila drugu fazu Europe Cupa. U rukometu se posebno istakao RK Izviđač Ljubuški uspješnim nastupima u evropskim kupovima.