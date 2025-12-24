BHRT traži hitnu intervenciju visokog predstavnika

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine uputila je pismo visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu, upozoravajući da se BHRT, zbog dugogodišnjih političkih blokada i izostanka sistemskih rješenja, nalazi u situaciji koja može dovesti do njegovog gašenja.

U pismu se ističe da je rješenje problema jasno i izvodivo, ali da zahtijeva hitnu reakciju nadležnih institucija, te se poziva Ured visokog predstavnika da, koristeći svoja ovlaštenja, spriječi daljnju eskalaciju krize.

Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović je u pismu podsjetio da su mu se obratili pismom 8. decembra u kojem su zatražili hitno djelovanje imajući u vidu ovlasti koje su mu na raspolaganju, kao i to da je uspostavljanje BHRT-a započelo odlukom visokog predstavnika, a završilo usvajanjem Zakona o jvnom RTV servisu u Parlamentrnoj skupštini BiH 2005. godine.

– 20 godina poslije, BHRT funkcionira u puno težim i rizičnijim uvjetima koji mogu dovesti do gašenja. Kao što smo više puta naglašavali rješenje je jasno i izvodivo, ali zahtijeva hitnu i odlučnu reakciju – istakao je.

Tvrdi da nedjelovanje nadležnih vlasti odnosno pasivan odnos u vezi sa problemima BHRT-a ne ugrožava samo Javni servis, već i evropski put BiH ali puno drugih medija i institucija – kazao je.

– Na to da je rješenje ovog problema zadatak vlasti BiH skrenuo je pažnju i vaš Ured u odgovoru na upit FENA-e 10.decembra u kojem ste naveli da vlasti u Bosni i Hercegovini moraju djelovati bez odlaganja i riješiti najurgentnije izazove koji ugrožavaju opstanak BHRT-a, а prije svega preostali dug prema Evropskoj radiodifuznoj uniji – kazao je.

Ističe da i danas vlasti i dalje odbijaju riještiti problem BHRT-a pravdajući svoje nedjelovanje argumentima koji uopće ne stoje.

– Imajući u vidu činjenicu da za nekoliko dana završava ova budžetska godina, pozivamo vas da koristeći svoja ovlaštenja, kao u slučaju Viaduct, hitno donesete odluku o prebacivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve BiH za 2025.g. za podmirenje dugovanja BHRT-a – kazao je.

Drugo rješenje bi, dodao je, bilo da umjesto ministra finansija BiH Srđana Amidžića, koji se na RTRS-u hvalio kako je uspješno iz budžeta za ovu godinu izbacio BHRT i sedam ustanova kulture na državnom nivou, visoki predstavnik ovlasti zamjenika ministra Muhameda Hasanovića da provede realizaciju utroška sredstava iz tekuće budžetske rezerve.

Odsustvo političke volje i nepostojanje sistemskih rješenja doveli su, ponovio je, BHRT u ovu situaciju, zbog čega postoji mogućnost da javnost ostane bez objektivnog i nepristranog izvještavanja, posebno uzevši u obzir ozbiljnost stanja na medijskoj sceni u BiH i sve veći broj medija koji djeluju pod vrlo konkretnim političkim agendama, često jačajući utjecaj stranih država i njihovih interesa.

– Ne smijemo dozvoliti da posljedice ovog problema snose građani BiH, koji svojim plaćanjem RTV takse godinama podržavaju rad Javnog servisa BiH. Stoga očekujemo od vas da preduzmete sve raspoložive mjere odnosno da donesete odluku kako bi se spriječila daljnja eskalacija ove krize i obezbijedilo nesmetano funkcioniranje Javnog servisa BiH, kao jednog od 14 glavnih uslova na putu BiH ka pridruživanju Evropskoj Uniji – naveo je u pismu Karamehmedović, saopćeno je s BHRT-a.