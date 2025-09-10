BiH dobija novi zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga.

U Radnu grupu imenovani su delegirani predstavnici nadležnih ministarstava i drugih upravnih organizacija sa nivoa BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH. Njihov zadatak je da u roku od šest mjeseci izrade nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, uzimajući u obzir međunarodne standarde utvrđene konvencijama iz ove oblasti, te da izvrše njegovo usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije.

Cilj izrade nacrta je prevazilaženje pravnih praznina u postojećem zakonu, kao i usklađivanje sa međunarodnim konvencijama, standardima Evropske unije i preporukama relevantnih domaćih i međunarodnih tijela. Posebno je naglašena potreba za efikasnom koordinacijom institucija na svim nivoima vlasti, boljim definisanjem nadležnosti, kao i uvođenjem savremenih mjera prevencije, liječenja i resocijalizacije korisnika droga, saopćeno je iz VMBiH.